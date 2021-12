Genertel, rinnovata la partnership con Mercedes-Benz

Le compagnie hanno lanciato la nuova versione di “feel Star”, l’offerta assicurativa creata dalla collaborazione tra le due

Genertel, la compagnia assicurativa di Generali Country Italia, ha comunicato il rinnovo della collaborazione con merfina, la finanziaria del gruppo Mercedes-Benz Financial Service Italia. Le aziende hanno annunciato il lancio della versione 2021 di “feel Star”, l’offerta assicurativa creata nel 2014, anno d’inizio della collaborazione.

La nuova versione della copertura assicurativa verrà offerta in tutte le concessionarie Mercedes-Benz e Smart e aggiungerà nuove garanzie all’attuale versione di feel Star, che conta già 66.000 contratti stipulati. Nel 2021, grazie a feel Star, Genertel e Mercedes-Benz Financial Service Italia hanno toccato oltre i 55 milioni di raccolta premi.





Grazie alla nuova offerta saranno disponibili ulteriori soluzioni di protezione, come il pacchetto Return To Invoice (RTI) che permetterà ai clienti di non subire perdite monetarie nel momento in cui si subisca un furto o un danneggiamento irreparabile. Sarà possibile acquistare anche la Responsabilità Civile Ruote Elettriche che proteggerà i clienti dai danni causati ad altre persone nel momento in cui si è su una bici o un monopattino elettrici. In feel Star 2021 sarà compreso anche il servizio Auto di cortesia Premium, che offrirà continuità di circolazione in caso di furto, danno e ora anche in caso di riparazione dell’automobile.

Nel pacchetto feel Star 2021 saranno proposti anche due livelli di upgrade assicurativi connessi al pacchetto premium: il primo assocerà garanzie Eventi Atmosferici, Atti Vandalici, Rottura Cristalli e Eventi Sociopolitici mentre il secondo aumenterà la copertura per Kasko, Minikasko e Infortuni del Conducente.

Maurizio Pescarini, amministratore delegato e direttore generale di Genertel, ha dichiarato: “feel Star 2021 rappresenta un rinnovamento nella relazione tra Genertel e Mercedes-Benz Financial Services Italia. Con questo ampliamento di offerta i Clienti di Mercedes-Benz e Smart potranno aumentare la scelta di protezione delle coperture Genertel. Questi sono punti cardine nel piano di sviluppo di Genertel: crediamo che le partnership siano cruciali per dar vita a ecosistemi integrati di servizi innovativi.”