Genertel e Daimler Truck Financial Services Italia: al via la nuova partnership di Generali

Accordo distributivo tra la compagnia assicurativa 100% nativa digitale e la finanziaria dedicata ai veicoli commerciali pesanti e agli autobus di Daimler Truck

Al via la nuova partnership tra Genertel (del Gruppo Generali) e Daimler Truck Financial Services Italia, società controllata al 100% dalla tedesca Daimler Truck Holding AG, uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli commerciali. In base all’accordo, l’offerta assicurativa di Genertel verrà estesa al business dei veicoli industriali a marchio Mercedes-Benz e Fuso e degli autobus a marchio Mercedes-Benz e Setra.

Le soluzioni assicurative della Compagnia assicurativa, spiega una nota, saranno distribuite dalla rete dei concessionari di Daimler Truck e avranno adesione facoltativa al momento di acquisto o locazione di un veicolo truck o bus con il finanziamento o leasing di Daimler Truck Financial Services Italia.

Maurizio Pescarini, amministratore delegato e direttore generale di Genertel & GenertelLife, ha dichiarato: “Con questo accordo ampliamo la nostra offerta di protezione ai veicoli industriali. Sono sicuro che la qualità della consulenza finanziaria fornita a rete di vendita Daimler Truck sarà un valore aggiunto e altamente differenziante sul mercato”.

Assicurazioni: tre pacchetti per i clienti di Daimler Truck Financial

Ai clienti di Daimler Truck Financial Services Italia saranno messi a disposizione tre pacchetti – Base light, Base e Premium – per offrire le coperture assicurative di Genertel a seconda delle esigenze. I clienti potranno abbinare una soluzione finanziaria personalizzata – a partire dai piani finanziari variabili fino ad arrivare a soluzioni di leasing ad alto valore di riscatto – a una soluzione assicurativa modulabile, sia per il veicolo sia per la persona.

Il pacchetto Base light copre l’incendio e furto totale; quello Base include anche l’incendio e furto parziale; il pacchetto Premium, a quanto già previsto per i pacchetti Base light e Base, aggiunge le garanzie “Atti vandalici, eventi sociopolitici e atmosferici”, “Rottura cristalli”, e la possibilità di ulteriore estensione alle opzioni “Minikasko”, “Kasko collisione” o “Kasko”. Inoltre, i clienti che decidono di sottoscrivere il pacchetto Premium hanno la possibilità di integrare la propria copertura con il bonus riacquisto, che permette loro di recuperare e reinvestire parte della perdita pecuniaria conseguente a furto totale o danno totale da sinistro del proprio veicolo su una nuova proposta legata a finanziamento o leasing di Daimler Truck Financial Services Italia.

I tre pacchetti possono poi essere integrati con ulteriori garanzie proprie dell’offerta assicurativa di Genertel come la copertura infortuni del conducente e la protezione dagli imprevisti, oltre alla tutela legale.