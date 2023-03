Generali tra le aziende più trasformative in Italia secondo l’Institute for Transformative Innovation Research

Il Leone alato è stato premiato come una delle dieci aziende italiane più innovative in termini di trasformazione del business e digitale e transizione sostenibile, sociale ed ambientale

Generali, una delle maggiori compagnie assicurative e di asset management a livello globale, è stata riconosciuta dall’Institute for Transformative Innovation Research come una delle dieci aziende italiane più innovative in termini di trasformazione del business e digitale e transizione sostenibile, sociale ed ambientale. L’innovazione è infatti uno dei pilastri strategici del Gruppo con il piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth.

Generali: Lifetime Partner 24: Driving Growth

Il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth al 2024 prevede investimenti in tecnologia e digitalizzazione pari a 1,1 miliardi di euro, con l’obiettivo di aumentare il valore del cliente attraverso il modello “Partner di Vita”, ampliare le capacità di consulenza digitale e stabilire un approccio su tutti i canali distribuzione.

In ambito di sostenibilità, invece, Generali continua ad investire nello sviluppo di piattaforme condivise, nuove competenze nell’utilizzo dei dati e una maggiore adozione di tecnologie di smart automation e di intelligenza artificiale.

Cos’è l’Institute for Transformative Innovation Research

L’Institute for Transformative Innovation Research (ITIR), istituito a ottobre 2022, è una centro di ricerca multidisciplinare ) presso l’Università di Pavia. Il centro ha l’obiettivo di generare un impatto per l’ecosistema dell’innovazione, attraverso l’indagine delle forme di trasformazione all’interno di organizzazioni ed ecosistemi (ad esempio i sistemi locali, i sistemi sanitari), in risposta alle “sfide globali” dei nostri tempi. Particolare attenzione è rivolta all’innovazione basata sulla scienza che sostiene la trasformazione aziendale e digitale e la transizione alla sostenibilità.