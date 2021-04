Generali-Telepass: rimborso automatico pedaggio, ecco come

Accordo tra Generali Italia e Telepass: in caso di rallentamenti sulla rete autostradale dovuti a incidenti, i clienti della compagnia riceveranno un rimborso del 50% del prezzo del pedaggio. Ecco come

Accordo tra Generali Italia e Telepass per un servizio di rimborso del pedaggio autostradale che utilizzerà la tecnologia Telepass e le competenze big data e analytics di Generali Italia.

Scendendo nei dettagli, in caso di forti ritardi sulla rete e di rallentamenti dovuti a incidenti, i clienti Telepass abilitati al nuovo servizio e che hanno già acquistato il pacchetto Assistenza Stradale potranno ricevere un rimborso pari al 50% del valore del pedaggio, con riaccredito automatico sul conto Telepass.

Gli automobilisti visualizzeranno il rimborso direttamente sulla app di Telepass. Il servizio è già attivo per gli oltre 200mila clienti che negli anni hanno sottoscritto l’offerta Assistenza Stradale europea.

“L’iniziativa presentata oggi è la prima tra quelle previste dalla partnership siglata dalle due società e che si focalizza sull’innovazione tecnologica, rendendo possibile l’applicazione di cashback, totalmente data-driven e a rimborso automatico grazie all’evoluto circuito di pagamento Telepass, per offrire ai propri clienti un’esperienza smart, personalizzata e conveniente, a favore di una mobilità più sostenibile in Italia”, fanno sapere le due aziende in una nota congiunta.

L’Intesa tra Telepass e Generali Italia prevede inoltre di sviluppare ulteriori ambiti di collaborazione. Entro fine anno, le Agenzie Generali Italia avranno la possibilità di proporre ai propri clienti un’offerta esclusiva telematica, basata sul nuovo Telepass T-Next: un dispositivo in grado di erogare sia i servizi IoT di Generali Jeniot sia i servizi avanzati di Telepass, come quelli legati ai pagamenti in mobilità (es. pedaggi autostradali, parcheggi, bollo, rifornimento carburante), ma anche all’ingresso in Area C a Milano e il lavaggio della propria auto “sotto-casa”, offerto da Wash Out (società del gruppo Telepass).

Marco Sesana, country manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines e Francesco Bardelli ceo Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer hanno così commentato l’accordo: “Questa partnership si inserisce nella nostra strategia per essere Partner di Vita delle persone nei momenti rilevanti: famiglia, benessere, lavoro e mobilità. Con questo accordo con Telepass sviluppiamo ulteriormente l’ecosistema mobilità con servizi innovativi, tecnologici, data-driven e personalizzabili sul comportamento dei clienti. Uniremo l’esperienza di Telepass nella qualità del servizio alle nostre competenze assicurative, analisi dati avanzate, digitali e IoT, per creare soluzioni uniche ed eccellenti per i clienti Telepass e Generali. Già oggi, grazie a Generali Jeniot, possiamo presentare ai clienti in Italia e nei principali mercati europei un’offerta di prodotti e servizi capace di garantire una nuova esperienza personalizzata in base allo stile di guida e di vita”.