Generali punta sull’e-commerce: accordo in Argentina

La società ha firmato un’intesa con il primo operatore di e-commerce in Sudamerica – Le assicurazioni auto e vita del Leone saranno distribuite sulla piattaforma digitale di Mercado Libre

Generali punta sull’e-commerce sudamericano e diventa la prima azienda a sperimentare questo nuovo canale di vendita. La compagnia assicurativa guidata da Philippe Donnet, tramite la sua controllata argentina La Caja, ha firmato un accordo di distribuzione con Mercado Libre, il più grande operatore di e-commerce in Sudamerica, che riguarda in particolare le assicurazioni del ramo danni.

“L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella partnership di Generali con Mercado Libre, nata nel 2011 e caratterizzata dallo sviluppo di format innovativi e di grande successo per i clienti”, commenta la società in una nota.

Scendendo nei dettagli, l’intesa prevede che i clienti di Mercato Libre abbiano la possibilità di effettuare preventivi e sottoscrivere polizze auto e casa di La Caja, accedendo alla piattaforma digitale di Mercado Libre. Una soluzione che arricchirà i canali distributivi della compagnia, rafforzandone “il percorso di trasformazione digitale”. Fino ad oggi infatti Generali vendeva i suoi prodotti attraverso i classici canali: app mobile, il sito web, l’assistenza telefonica diretta, le 64 agenzie fisiche.

Jaime Anchústegui, CEO International di Generali, ha affermato: “L’iniziativa rientra nell’ambito della nuova strategia del gruppo Generali di sviluppare innovativi modelli distributivi B2B2C, aprendo nuovi canali di contatto per i clienti. L’accordo con Mercado Libre permette inoltre di rafforzare il percorso di trasformazione digitale della compagnia, diventando la prima del mercato a sperimentare questo nuovo canale.”

Quella arrivata dall’argentina non è però l’unica novità odierna per Generali. Secondo quanto si evince dalle comunicazione di internal dealing di Borsa Italiana, Renzo Pellicioli, membro del cda di Generali e amministratore delegato di De Agostini spa, lo scorso 2 dicembre ha venduto strumenti di debito del Leone con tre distinte operazioni che hanno riguardato titoli denominati in euro e in sterline per l’equivalente complessivo di quasi 780mila euro. L’operazione è avvenuta sia sui circuiti di Bloomberg Trading Facility sia su quelli di Euro Tlx.

A Piazza Affari, il titolo Generali guadagna lo 0,5% a 18,36 euro.