Generali lancia Key2You: una nuova soluzione assicurativa per i clienti Bmw

La partnership tra Bmw Bank GmbH – Succursale Italiana e Generali Italia ha dato vita a Key2You, una nuova soluzione assicurativa per i clienti Bmw

Key2You, la nuova soluzione assicurativa pensata per i clienti Bmw, è frutto della partnership tra Bmw Bank GmbH – Succursale Italiana e Generali Italia. Offre una protezione completa per il veicolo e il conducente, sia per chi possiede un’auto tradizionale che per chi ha scelto un veicolo elettrico.

Nel dettaglio, Key2You è soluzione assicurativa flessibile ed esclusiva, progettata da Generali Italia con il marchio Get (Generali Experience Together). Pensata per tutti i clienti Bmw, Mini, Motorrad e Alphera, offre una un ampio pacchetto di coperture finanziarie e assicurative: dal furto all’incendio, dagli atti vandalici agli eventi naturali, dalla rottura dei cristalli alla collisione con altri veicoli, passando per infortuni, assistenza e gestione degli imprevisti.

I commenti

“Il concetto di mobilità, come le esigenze dei nostri Clienti, sono in continua evoluzione ed è fondamentale per noi riuscire ad essere parte attiva di questa trasformazione – ha affermato Andrea Castronovo, ceo di Bmw Bank GmbH – Succursale Italiana –. Da qui l’idea di sviluppare questo nuovo prodotto che arricchisce e completa l’offerta dei nostri servizi assicurativi. Key2You, – Feel Safe. Just Drive. – è la promessa che facciamo ai nostri Clienti e che promuoviamo insieme a Generali Italia.”

Francesco Bardelli, chief Health & Welfare and Connected Business Development Officer di Generali Italia e ceo di Generali Welion ha dichiarato: “L’ambizione di Generali è essere Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone e per farlo vogliamo intercettare i trend e i nuovi bisogni futuri e progettare soluzioni che li soddisfino. In questo contesto è diventato fondamentale stringere partnership strategiche, per sviluppare servizi e prodotti innovativi nell’ambito dell’Internet of Things e della Connected Insurance, e costruire nuovi ecosistemi digitali e integrati per una mobilità connessa e sostenibile. Abbiamo lavorato insieme a Bmw Bank progettando un’offerta assicurativa flessibile e modulabile per rispondere a ogni specifica esigenza e richiesta di protezione personalizzata, soprattutto nel momento del bisogno”.