Generali Italia, Sesana: “Ecco come stiamo rivoluzionando l’assicurazione”

In un’intervista rilasciata ad Avvenire, il Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines ha raccontato i cambiamenti negli ultimi due anni e quelli a venire: “Non si costruisce la fiducia con un robot, vogliamo diventare partner di vita delle persone”.

“In due anni e mezzo abbiamo pensato, eseguito e adottato un cambiamento radicale. Siamo sempre stati solidi nel nostro mestiere e oggi siamo in grado di correre di più velocemente”. Queste le parole di Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, in un’intervista rilasciata al quotidiano Avvenire e incentrata sul nuovo ruolo delle assicurazioni nell’era in cui la tecnologia e i Big Data stanno rivoluzionando il mondo delle polizze. Senza però, secondo il manager, rendere secondaria la relazione umana.

“Oggi – spiega Sesana ad Avvenire – tutte le 1.500 agenzie del gruppo sono in grado di gestire interamente in digitale e in mobilità, tramite tablet, il processo di pre-vendita e vendita di una polizza, tanto che oltre il 50% delle polizze ora è completamente digitale”. Questo non penalizza ma anzi avvantaggia il lavoro degli agenti, che ora possono “dedicare maggior tempo a capire le esigenze dei clienti e offrire soluzioni che tengono assieme prodotti diversi, strutturate per bisogni specifici, mentre prima si trovavano a dover gestire molta burocrazia e spiegare ai clienti aspetti tecnici. Non si costruisce la fiducia con un robot, stiamo nelle piazze, sul territorio con i nostri agenti. Noi facciamo un business basato sulla fiducia e la fiducia ha bisogno di relazione”.

L’idea è quella più volte ricordata da Generali negli ultimi mesi, ed espressa anche nel nuovo Piano industriale del gruppo, presentato un mese fa a Milano: “L’idea – ribadisce il Ceo di Generali Italia – è di fare della compagnia assicurativa un partner di vita delle persone”. In questa chiave, Generali Italia sta anche consolidando la sua leadership nel welfare integrato con Welion, la nuova società del gruppo costituita nel 2017. “Le previsioni di mercato dicono che nei prossimi dieci anni la spesa sanitaria privata in Italia aumenterà di 25 miliardi di euro: questo è uno di quei settori in cui vogliamo essere protagonisti, Ci puntiamo già adesso, non cambierà i risultati del prossimo trimestre ma ci darà grandi soddisfazioni nel medio periodo”, ha detto Sesana ad Avvenire.

Oltre all’allargamento del business c’è poi la grande trasformazione digitale, che riguarda i Big Data, la cosiddetta Insurtech e la mobilità connessa. E che ha consentito di offrire nuovi prodotto, come ad esempio la polizza “Sei in auto con stile” che, grazie a un dispositivo satellitare, interagisce con il cliente per consentire maggiore sicurezza e convenienza: “Non ci limitiamo a risarcire il sinistro – conclude Sesana – ma cerchiamo di aiutare a cambiare lo stile di guida per fare in modo che il sinistro non capiti. E’ meglio per noi, per il cliente e per la società”.