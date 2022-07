Generali Italia premiata al Parks LGBTA+ Diversity Index: “miglior alleata” e “miglior netwok LGBTA+”

L’associazione ha riconosciuto a Generali Italia due premi, a testimonianza dell’impegno della Compagnia assicurativa nella Diversity, Equity e Inclusion

La sesta edizione del Parks LGBTA+ Diversity Index, lo strumento di misurazione delle aziende nel raggiungimento dell’obiettivo di creare ambienti di lavoro rispettosi e inclusivi per i propri dipendenti, ha premiato, per Generali Italia Wanda Bandini Ferroli come “Miglior Alleata” e l’Employee Resource Group We Proud Italia come “Miglior Network LGBTA+”.

Barbara Lucini, responsabile People Value & Engagement di Generali Italia e HR director di Generali Welion, ha sottolineato che per Generali Italia è “importante esaltare le unicità delle persone, perché le caratteristiche personali di ognuno diventino una risorsa alla base di ogni progetto, fonte di valore per i nostri clienti, i nostri partner e l’ecosistema in cui operiamo”. E si è complimentata con i colleghi premiati, ambasciatori del pensiero del gruppo: “Più che diverse, persone uniche”.

Diversity Index: Wanda Bandini Ferroli è “Miglior alleata”, We Proud Italia “Miglior network LGBTA+”

La dipendente di Generali Italia Wanda Bandini Ferroli, ambasciatrice di un messaggio di inclusione, ha deciso di essere alleata facendo coming out come sorella di persona LGBTA+. Gli “alleati” sono persone che, pur non riconoscendosi personalmente nell’acronimo LGBTA+, si impegnano in prima persona a favorire un clima di inclusione portando avanti un messaggio di accoglienza.

Il network WeProud Italia di Generali Italia ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Network LGBTA+, nato con l’obiettivo di stimolare la cultura del rispetto per la sua capacità “di generare vicinanza emotiva anche nei rapporti professionali perché crea un clima di fiducia e condivisione, in cui ogni persona è libera di esprimersi per quello che è”.

WeProud ha collaborato con Ora di Futuro e The Human Safety Net – la Fondazione del Gruppo Generali – nell’ambito dell’iniziativa “Un mondo tutto a colori”. Il progetto ha coinvolto circa 50 dipendenti del Gruppo nella realizzazione di brevi video con lo scopo di trasmettere messaggi positivi su parità di genere, identità di genere e interculturalità per donare agli adulti di domani i migliori strumenti per una visione del mondo aperta, libera e “colorata”.