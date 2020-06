Generali Italia lancia “Immagina Adesso” e conferma i target 2021

Generali Italia lancia una nuova soluzione assicurativa che consente con un unico contratto di attivare singole polizze e aggiornarle quando necessario – L’Ad Sesana: “Ritengo che tutti gli obiettivi industriali per il 2021 possano essere confermati, in 2 anni trasformato l’82% del portafoglio”

Flessibile e digitale. Sono queste le due caratteristiche su cui Generali Italia punta per attivare 200 mila clienti all’anno grazie ad Immagina Adesso, una nuova soluzione retail “Partner di Vita” lanciata dal gruppo guidato da Marco Sesana. “Immagina Adesso” consente con un unico contratto di accedere a una piattaforma modulare che permette di attivare singole polizze (Casa, Benessere, Sicurezza Online e nelle relazioni, e Animali) solo se, e quando, necessario, costruendo e aggiornando la protezione in modalità smart.

COME FUNZIONA IMMAGINA ADESSO

Immagina Adesso consente di proteggere fino a 9 abitazioni (prima o seconda casa, immobile in affitto o di proprietà), e dà ai clienti la possibilità di avere una casa connessa, controllandola anche da remoto. All’interno del “contenitore” possono essere inserite soluzioni riguardanti la prevenzione e la salute, usufruendo dei servizi di Welion e Jeniot. I clienti potranno avere accesso a un teleconsulto medico anche a distanza, potranno usufruire di un network sanitario e odontoiatrico e utilizzare il dispositivo multisensoriale Airsafe per monitorare qualità dell’aria.

Previste anche soluzioni di sicurezza digitale che consentiranno di verificare il livello di sicurezza dei propri dati, ricevendo alert su rischi potenziali, protezione su tutti i device della famiglia e recupero o cancellazione di dati in caso di violazione. Anche in questo caso i clienti potranno usufruire di servizi di assistenza da parte di un tecnico specializzato e di teleconsulto legale H24.

All’interno di Immagina Adesso si potranno inserire anche servizi di assistenza sugli animali: dispositivi IoT per il monitoraggio e la salute dei cuccioli, protezione dagli imprevisti, consulenze veterinarie ad hoc, second opinion veterinaria. Si potrà usufruire di un collare sempre connesso con il quale geolocalizzare e tracciare in tempo reale il proprio cane o gatto, creare recinti/barriere virtuali e monitorare la sua attività e salute.

Non c’è nessun obbligo di scegliere il “pacchetto completo”. Ogni cliente, con un unico contratto, ha la possibilità di scegliere le singole polizze da attivare e di modificarle nel tempo, adattandole all’evoluzione delle proprie esigenze. Per quanto riguarda il prezzo, la copertura base viaggia intorno ai 10-12 euro al mese, mentre per una copertura completa si spenderanno circa 50 euro mensili.

“Con Immagina Adesso, la Compagnia punta ad attivare 200 mila clienti all’anno e conferma l’obiettivo di soddisfazione dei clienti di +10 punti NPS (Net Promoter Score) al 2021”, fa sapere Generali Italia.

“Immagina Adesso è la soluzione assicurativa che interpreta tutte le priorità della nostra Strategia Partner di Vita per essere più vicini al cliente con una rete più digitale, più agili e smart e più sostenibili”, commenta Marco Sesana, Country Manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines.

GENARALI ITALIA: OBIETTIVI CONFERMATI

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo prodotto, l’Ad di Generali Italia ha fatto il punto sulla strategia della società e sugli obiettivi del piano industriale.

“Siamo convinti che nel nuovo contesto la nostra Strategia 2021 abbia ancora più valore: acceleriamo nella trasformazione digitale e proseguiamo il piano di investimento triennale di 300 milioni per innovazione, competenze e persone. Siamo consapevoli – ha detto ancora il Ceo – della nostra responsabilità verso le persone, la comunità e il Paese e riteniamo importante agire insieme per generare fiducia: in questa fase, per fronteggiare il Covid-19 e sostenere la ripresa dell’Italia, abbiamo da subito attivato un piano di azioni di oltre 110 milioni di euro“, spiega Sesana.

“Ritengo che tutti gli obiettivi industriali per il 2021 possano essere confermati“, ha aggiunto il manager, sottolineando come “in due anni Generali Italia ha trasformato l’intera offerta retail di tutte le società della Country Italia”. I clienti connessi sono oltre 2,35 milioni (+65% dal 2019) e la società conta di arrivare a 2,5 milioni entro la fine dell’anno in corso, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni. Sesana ha ricordato come ormai l’82% del portafoglio, grazie al lavoro degli ultimi due anni, è composto da nuovi prodotti e che all’Italia sono stati destinati 110 milioni di investimenti in più.

Per quanto riguarda gli obiettivi per quest’anno e l’impatto dell’emergenza Covid-19 sul 2020, “l’ambito giusto” per vedere quali saranno le linee economiche e finanziarie per l’anno “sarà quella della presentazione della semestrale di gruppo, che ci sarà a breve”, ha concluso il manager.