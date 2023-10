Generali Italia e Cattolica Assicurazioni: fischio d’inizio per il tour con 4 icone dello sport

La prima tappa sarà domani a Verona. I partecipanti potranno mettersi in gioco con i miti dello sport Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta.

Salute e sport: una priorità per Generali Italia e Cattolica Assicurazioni. Un binomio intrecciato con la promozione di stili di vita sani che è sostenuta dal primo assicuratore italiano e da quattro icone dello sport con una nuova iniziativa presentata stamane alla Torre Generali: “Un campione in famiglia”, la prima edizione di un tour di Cattolica che partirà domani da Verona.

Alla presentazione oltre a Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia e a Samuele Marconcini, chief Cattolica Business Unit officer di Generali Italia, c’erano i campioni italiani Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta.

Con il motto, “Lo sport come scuola di vita e volano di aggregazione e per le famiglie” il tour itinerante toccherà nei prossimi mesi 8 città, con l’organizzazione di Business unit di Generali Italia, e prevede la possibilità per giovani e famiglie di incontrare in piazza i campioni dello sport italiano.

“Da oltre 190 anni Generali protegge le famiglie italiane, instaurando con loro un rapporto di fiducia che ha saputo abbracciare intere generazioni, adattandosi a scenari sociali, culturali ed economici molto diversi e profondamente trasformati negli anni” ha detto Fancel. “Il recente passato ci ha dato una lezione: la salute per tutti è diventata una priorità”. Ecco perchè come primo assicuratore d’Italia sentiamo la responsabilità di promuovere stili di vita sani e sostenibili per la prevenzione e la protezione di famiglie e comunità”.

L’iniziativa è nata “per rafforzare la storica presenza Cattolica sul territorio da 125 anni, resa concreta da una rete di agenzie attiva in tutta Italia” ha aggiunto Marconcini.

Sabato mattina a Verona, piazza Bra si trasformerà in un’arena di divertimento dove sarà possibile giocare a calcio con il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di spagna 1982, Graziani, palleggiare con i fuoriclasse del volley Cacciatori e Lucchetta e incontrare la stella del tennis azzurro Panatta.

Dopo Verona sarà la volta di Bari il prossimo 2 dicembre e poi il tour proseguirà a Viterbo, Asti, Brescia, Reggio Emilia, Ancona e Catania.