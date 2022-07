Generali, incontro Sironi-McGuinnes per promuovere lo sviluppo e gli investimenti green e digitali in Europa

Vertice con la commissaria Ue McGuinness e il presidente Sironi per esaminare il ruolo del settore assicurativo nel favorire gli investimenti nell’economia reale e nel Green Deal. Positiva la revisione di Solvency II

Il settore assicurativo può essere decisivo nel promuovere gli investimenti green e digitali in tutta Europa. Questo il messaggio emerso dall’incontro di giovedì Andrea Sironi, presidente di Generali, e Mairead McGuinness, commissario europeo per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali. Lo fa sapere una nota del Leone, precisando che i due hanno parlato anche della situazione economica dell’Unione europea e dell’impatto della crescita dei prezzi dell’energia per le imprese.

“Generali accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione e del Consiglio del ruolo significativo che gli assicuratori possono svolgere nell’investire nell’economia reale – ha detto Sironi – In un momento di pressione e di grande incertezza per l’economia, questo consentirà di sostenere le imprese senza rinunciare al perseguimento degli obiettivi del Green Deal. Generali, insieme al settore assicurativo, vuole offrire il proprio contributo al dibattito sui temi strategici chiave dell’Ue”.

Inoltre, prosegue la nota, Generali “ha accolto con favore l’imminente revisione della direttiva Solvency II come un’opportunità per utilizzare la capacità dei maggiori investitori dell’Ue”.

A Bruxelles, Sironi ha anche incontrato l’ambasciatore italiano in Belgio, Francesco Genuardi, e il rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, Pietro Benassi, oltre a membri del Parlamento europeo nel corso di un evento organizzato insieme all’Ambasciata italiana e la rappresentanza italiana permanente presso l’Ue.