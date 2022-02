Generali: Galateri non si ricandida alla presidenza mentre Del Vecchio e Crt confermano il Patto

Gabriele Galateri non si ricandida alla presidenza di Generali. Lo ha comunicato lui stesso al cda, non nascondendo il rammarico per le tensioni tra i soci principali

Gabriele Galateri non si ricandiderà alla presidenza delle Generali nella prossima, attesissima assemblea della compagnia assicurativa che il 29 aprile prossimo deve scegliere i suoi nuovi vertici.

“Lascio in piena serenità e unità di intenti” ha scritto Galateri in una lettera inviata al consiglio d’amministrazione che è alle prese con la definizione della lista di candidati di emanazione del cda stesso in vista dell’assemblea di fine aprile e che punta alla riconferma del Ceo, Philippe Donnet, con il sostegno di Mediobanca, che è il primo azionista della compagnia.

Dopo 11 anni di presidenza del Leone, l’uscita di scena di Galateri, 75 anni, con una carriera tutta al vertice di Ifil, Fiat, Telecom e Mediobanca e appunto di Generali, era nell’aria da quando aveva perso i requisiti di consigliere indipendente. Il Presidente uscente ha tuttavia assicurato che continuerà a svolgere le sue funzioni fino alla fine del mandato e cioè fino al 29 aprile, ma non ha nascosto il rammarico per le tensioni che si sono aperte nell’azionariato della compagnia a seguito dei dissidi tra i principali soci privati, e in particolare di Caltagirone, Del Vecchio e Crt, e Mediobanca che darà luogo alla presentazione di liste alternative all’assemblea in un confronto che si preannuncia molto acceso.

Proprio in vista del duello del 29 aprile, Del Vecchio e Crt hanno confermato la validità del patto di consultazione in vista delle mosse volte a contrastare la conferma di Donnet alla guida di Generali.

Resta però da capire quale sia la strategia dei soci ribelli, quale il loro piano industriale e soprattutto quale la squadra alternativa che proporranno al vertice del Leone.

In attesa degli sviluppi di una delle sfide più combattute della finanza italiana di quest’anno, rimane il fatto che oggi il titolo Generali è stato tra i più brillanti a Piazza Affari con un rialzo dell’1,42%, coronato anche dalla buona performance di Banca Generali (+0,72%).