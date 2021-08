Generali, Donnet raddoppia l’utile nel semestre

Confermato l’obiettivo di una crescita annua composta 2018-2021 degli utili per azione tra il 6% e l’8% – Il Ceo Donnet: “All’Investor Day del 15 dicembre il nuovo piano” – Il 27 settembre la lista dei candidati al nuovo board sarà all’esame del cda

Il gruppo Generali chiude il primo semestre con un utile netto pari a 1,54 miliardi di euro, il doppio (+99%) rispetto ai 774 milioni del periodo gennaio-giugno 2020.

In forte crescita anche il risultato operativo, che sale a tre miliardi di euro (+10,4%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Asset Management e Holding e altre attività. La compagnia definisce “eccellente” il contributo del segmento Danni.

I premi lordi aumentano a 38 miliardi (+5,5%), “grazie agli andamenti positivi nei segmenti Vita (+5,8%) e Danni (+4,9%)”.

La raccolta netta nel Vita si attesta a 6,3 miliardi (-8,6%): il calo “è ascrivibile alle linee risparmio, coerentemente con la strategia di riorientamento del portafoglio di Gruppo”. Crescono sia la componente puro rischio e malattia (+10,3%), sia quella unit-linked (+0,9%).

Il patrimonio netto di gruppo si attesta a 28,412 miliardi (-5,4% rispetto al 31 dicembre 2020). La variazione è ascrivibile alla diminuzione della riserva per utili attribuibili alle attività finanziarie disponibili per la vendita per 1,014 miliardi, derivante principalmente dall’andamento dei titoli governativi, dalla deduzione dell’intero dividendo approvato per complessivi 2,315 miliardi, di cui 1,591 miliardi relativi al dividendo 2020 erogato il 26 maggio 2021.

Sul versante della solidità patrimoniale, il Solvecy Ratio sale al 231% (dal 224% dell’intero esercizio 2020).

Il Leone “conferma l’obiettivo di una crescita annua composta 2018-2021 degli utili per azione tra il 6% e l’8%”. Inoltre, Generali si aspetta un Roe 2021 “maggiore dell’11,5%” e punta a distribuire dividendi cumulati nel periodo 2019-2021 per un importo compreso tra 4,5 e 5 miliardi di euro.

“Gli eccellenti risultati di oggi confermano che siamo pienamente in linea per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’attuale piano Generali 2021, anche in questo contesto molto sfidante – commenta Philippe Donnet, Ceo di Generali – La crescita significativa realizzata nei primi sei mesi dell’anno rafforza la posizione di Generali come leader europeo, grazie alla nostra eccellenza operativa, all’accelerazione della nostra innovazione digitale e alla qualità della nostra rete di distribuzione. Aspettiamo l’Investor Day del prossimo 15 dicembre per presentare il nuovo piano”.

Nel comunicato, Generali fa sapere poi che il consiglio d’amministrazione ha avviato “le attività preparatorie della procedura per la definizione dell’eventuale lista di candidati da parte del consiglio stesso in vista del rinnovo dell’organo amministrativo in scadenza nel 2022”. La procedura sarà sottoposta all’esame del board “nella riunione fissata il 27 settembre”.