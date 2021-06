Generali: alla Barcolana i temi saranno ambiente e gender

Il gruppo assicurativo ha tenuto ad anticipare che la 53 esima edizione della storica regata triestina sarà sempre più dedicata alla sostenibilità ambientale e ai temi della Diversity&Inclusion

Il 10 ottobre torna la Barcolana, la storica regata che si svolge a Trieste e che ha come sponsor principale Generali. Il gruppo assicurativo ha tenuto ad anticipare che la 53 esima edizione sarà sempre più dedicata alla sostenibilità ambientale e ai temi della Diversity&Inclusion. Temi che del resto trovano sintesi nello stesso motto della prossima Barcolana: “Le nuove rotte”.

La vela, disciplina sportiva che Generali sostiene storicamente, sarà dunque lo sport utilizzato per parlare di gender equality, affrontando il tema delle professioni legate al mare tradizionalmente percepite come maschili. I temi dell’inclusione e dell’ambiente saranno curati personalmente da Isabelle Joscke, affermata velista di fama internazionale e atleta impegnata nel sociale con l’associazione Horizon Mixitè (Orizzonte diversità) e i “Generali Sea Talk”, dialoghi con due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song.

Per Generali l’edizione 2021 della Barcolana è particolarmente importante perchè cade in concomitanza con i 190 anni dalla fondazione. “La regata Barcolana è una festa del mare e la partecipazione straordinaria di velisti e appassionati è il suo simbolo. Oggi più che mai ritornare in mare insieme, consapevoli della stagione che stiamo vivendo e di quanto l’impegno di ciascuno conti per il benessere e la sicurezza di tutta la comunità, è un messaggio forte da veicolare attraverso la passione per lo sport, il rispetto per l’ambiente, la solidarietà, l’integrazione. Per Generali, la cui ambizione è essere Partner di Vita, è un impegno verso le proprie persone e le comunità in cui opera”, ha commentato il presidente Gabriele Galateri di Genola.