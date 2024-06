General Electric annuncia il delisting dalle Borse europee: focus solo sul Nyse

GE Aerospace abbandona i mercati azionari di Londra, Parigi e Zurigo. Il delisting, previsto per il 18 luglio 2024, mira a semplificare la struttura aziendale e ridurre i costi. Gli azionisti avranno diverse opzioni per la gestione delle proprie quote

General Electric (operante come GE Aerospace), multinazionale statunitense, fondata nel 1892, ha annunciato il delisting delle proprie azioni dalle Borsa di Londra (LSE), Parigi (Euronext Paris) e Zurigo (SIX Swiss Exchange). Un uscita netta dai mercati finanziari europei. La decisione fa parte di un più ampio progetto di semplificazione e segue una revisione completa del volume degli scambi, dei costi e dei requisiti amministrativi associati a queste quotazioni. Il delisting entrerà in vigore il 18 luglio 2024, con l’ultima data di negoziazione delle azioni sul LSE fissata per il 17 luglio 2024.

GE: rimane la quotazione al Nyse

General Electric intende concentrare la propria attenzione e risorse sul New York Stock Exchange (NYSE), dove manterrà la sua quotazione primaria. Questa mossa dovrebbe permettere a GE Aerospace di operare in modo più efficiente e di risparmiare sui costi amministrativi legati alla gestione delle multiple quotazioni internazionali.

Per gli azionisti che detengono le proprie azioni sul Nyse, si prevede che l’impatto del delisting sarà minimo. Le azioni continueranno ad essere negoziate normalmente sulla borsa di New York, che rimarrà la sede principale per la quotazione delle azioni di GE Aerospace.

Cosa faranno gli azionisti

Per gli azionisti che detengono azioni sulle tre Borse, GE Aerospace ha messo in atto un piano per facilitare la transizione. Gli azionisti avranno la possibilità di vendere le proprie azioni sul Nyse tramite un meccanismo di vendita appositamente creato (Sales Facility), oppure potranno mantenere le loro azioni che continueranno ad essere negoziate fino alla data del delisting.

Il Sales Facility sarà disponibile dal 21 giugno 2024 al 19 luglio 2024 per permettere agli azionisti di vendere le proprie azioni GE Aerospace, quotate su Euronext Paris e detenute nel sistema di compensazione Euroclear France, sul NYSE. GE Aerospace ha nominato Uptevia come agente centralizzante per questo processo.

Durante questo periodo gli azionisti avranno due opzioni:

Vendere tutte o parte delle loro azioni GE Aerospace su base volontaria attraverso il Sales Facility.

Mantenere tutte o parte delle loro azioni, che continueranno ad essere negoziate su Euronext Paris fino alla data del delisting.

I dettagli del meccanismo di vendita

Le azioni consegnate all’agente centralizzante saranno vendute sul NYSE dal 26 luglio 2024 da un broker, al prezzo di mercato prevalente al momento della vendita. L’agente centralizzante calcolerà il prezzo medio di vendita e trasferirà i proventi della vendita (convertiti in euro) agli azionisti partecipanti una volta ricevuti i fondi per la vendita di tutte le azioni conferite.

GE Aerospace coprirà le commissioni di intermediazione sul NYSE, la tariffa dell’agente centralizzante e qualsiasi commissione di cambio applicabile in relazione al Sales Facility. GE Aerospace e l’agente centralizzante non garantiscono il prezzo di vendita delle azioni conferite al Sales Facility. Gli azionisti sono invitati a consultare i propri consulenti finanziari prima di decidere se partecipare o meno al processo.