Dopo l’uscita da Forza Italia in polemica con la decisione del partito di non votare la fiducia al Governo Draghi, su Twitter la ministra chiede un incontro a Calenda che accetta

Dopo l’addio a Forza Italia, Mariastella Gelmini si avvicina ad Azione di Carlo Calenda.

Su Twitter, la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie del governo Draghi lancia un messaggio a Calenda: “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, PNRR, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci”.

L’ex ministro dello Sviluppo Economico risponde “Con grande piacere”, aggiungendo in un secondo tweet: “Nelle nostre liste ci saranno persone che hanno esperienze amministrative nella politica e non. Gelmini è un ottimo Ministro di Draghi e ha avuto molto coraggio”.

Con grande piacere https://t.co/hjK75QpKv4 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 25, 2022

Dopo aver trascorso tutta la sua carriera politica in Forza Italia, Gelmini sembra dunque pronta a traslocare verso il Centro. Una decisione che segue l’uscita dal partito guidato da Antonio Tajani in disaccordo con la scelta di non votare la fiducia (insieme a Lega e M5S) al governo guidato di Mario Draghi, determinandone de facto la caduta. In quell’occasione, Gelmini è stata la prima dei tre ministri azzurri a decidere di abbandonare Forza Italia, accusando il partito di “aver tradito la sua storia”, adagiandosi sulla linea imposta dalla Lega di Salvini. La mattina dopo è arrivato anche l’addio di Brunetta.

In un’intervista a Repubblica, la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, ha rivelato che “Gelmini trattava da tre mesi con Calenda“, una dichiarazione che però è stata liquidata come “una beata idiozia dal leader di Azione.