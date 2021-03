Gelato artigianale: è Mantecado il gusto dell’anno

Sarà presentato ufficialmente il 24 marzo al Gelato Day. Ci sono i gusti della Spagna. Il calendario degli appuntamenti del Sigep, Salone Internazionale di Gelateria e Pasticceria in edizione virtuale con tutte le novità dell’anno. Il debutto dell’Accademia del gelato artigianale Alberto Pica

E’ stato scelto dalla Spagna il gelato artigianale europeo per il 2021 ed è il Mantecado. un gelato alla crema antica alla vaniglia, con salsa di arance e scaglie di cioccolato fondente.

I golosi di tutto il mondo potranno scoprire di più su questa eccellenza gastronomica con cui la Spagna mette alla ribalta i suoi sapori il 24 marzo in cui si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale che dà ufficialmente il via alla stagione del gelato 2021 dando appuntamento ai laboratori dei migliori gelatieri d’Europa.

Il Mantecado è un omaggio della Spagna alla sua realtà produttiva e alla sua storia: è arricchito dal sapore dell’arancia di cui il paese iberico con una produzione di 3,4 milioni di tonnellate è il primo, indiscusso, produttore europeo; della vaniglia, originaria delle foreste tropicali umide della costa orientale del Messico, impiegata già dagli Aztechi per profumare la cioccolata che i conquistadores portarono in Europa chiamandola “Vanilla” e del cioccolato che arrivò nel vecchio continente per la prima volta nel porto di Siviglia dalle colonie d’oltremare e che i monaci spagnoli trattarono con vaniglia e zucchero per esaltarne il sapore e attenuare l’amaro delle bacche.

Tra le novità dell’edizione del Gelato Day di quest’anno ci sono l’appuntamento, tutto digitale, a “Sigep EXP”, la versione virtuale del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, l’inaugurazione di nuovo canale YouTube dedicato al Gelato Day e un video contest che metterà alla prova maestria e creatività degli artigiani del gelato del Vecchio Continente e permetterà agli appassionati di scoprire quante dosi di abilità e tradizione e quante di fantasia ed estro sono alla base di un perfetto gelato artigianale.

Al Sigep verrà presentata ufficialmente l’Accademia del Gelato Artigianale di Alberto Pica con i suoi gelatieri e i suoi tanti appuntamenti.

Le date sono dal 15 al 17 marzo e si comincia proprio dalla Presentazione dell’Accademia mentre nel pomeriggio del 15 marzo si svolgerà un webinar sul mercato del gelato e il delivery curato dall’Ambasciatore del Gelato Italiano nel mondo, Santo Palumbo.

Martedì 16 sarà invece la volta dell’appuntamento “L’importanza delle materie prime nel gelato artigianale italiano”, a cura dell’Accademia del Gelato Artigianale in collaborazione con Coldiretti. Mentre alle 15 Fabio Pasquarella e Stefano Ferrara, dell’Accademia, presenteranno un webinar sul Gelato a basso contenuto di zuccheri. Si chiude il 17.

L’Associazione Italiana Gelatieri incontra virtualmente in mattinata le aziende del settore e a questo incontro partecipa il Presidente Aig Vincenzo Pennestrì con il campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone mentre l’evento clou è alle 15 e 30 con il Primo concorso digitale di Gelateria “Le nuove esigenze del gelato – miglior gusto pistacchio base acqua”.

Perché proprio il pistacchio? Perché è il gusto più diffuso e consumato in Italia e nel mondo. La giuria sarà presieduta dal Presidente Aig Vincenzo Pennestrì e sarà formata da Aldo Pasquarella ed Eugenio Morrone, dal giornalista enogastronomico Luca Sessa e dalla foodblogger Elis Rubino.

Nove gelatieri si sfideranno per ottenere il premio del miglior gelato al pistacchio. Alla fine si proclameranno i primi tre classificati che verranno “incoronati” da Flavia Morelli, Group Brand Manager Food & Beverage Sigep.