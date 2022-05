Gas: il prezzo sale dopo il primo stop in Ucraina al transito del gas russo verso l’Europa

Si blocca uno dei due punti di ingresso chiave in Ucraina dei flussi di gas russo verso l’Europa – In Italia, per il momento, le forniture rimangono regolari

Sale il prezzo del gas in Europa. A innescare il nuovo rialzo è stato un annuncio arrivato dall’Ucraina: Grid, società che gestisce il trasporto del gas di Kiev, ha fatto sapere che bloccherà il transito attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka a causa dell’occupazione delle forze russe. Se Mosca lo vorrà, i flussi potranno essere reindirizzati alla stazione di compressione di Sudzha, in Russia, per arrivare da lì in Europa.

Il transito del gas verso l’Europa attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka si “fermerà alle 7 di mercoledì 11 maggio a causa delle azioni delle forze di occupazione russe”, ha fatto sapere nelle scorse ore Grid. “È ancora possibile che il gas venga reindirizzato alla stazione di compressione di Sudzha, permettendo ai contratti europei di essere rispettati”, si legge in una nota riportata da Bloomberg. Quello di Sokhranivka è uno dei due punti di ingresso chiave in Ucraina dei flussi di gas russo verso l’Europa.

La situazione in Italia

Non si registrano rallentamenti, comunque, nel sistema italiano delle forniture di gas. I flussi a Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri, ma sono compensati da un maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all’interconnessione delle reti e alle varie fonti di importazione. Proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio.

Il prezzo del gas sale in Europa

Sulla piazza di Amsterdam, il 10 maggio le quotazioni del gas hanno concluso a 98,80 euro al Mwh, con un rialzo del 5,35%. Avvio in rialzo per il prezzo del gas anche mercoledì 11 maggio: sulla piazza di Amsterdam di riferimento per l’Europa il metano nei primissimi scambi “quota” 103 euro al Megawattora, in aumento del 4%. In mattinata il prezzo ha continuato a oscillare poco sotto quota 100 euro al Megawattora, non lontano dalle quotazioni della chiusura di ieri.