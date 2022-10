Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo aperte in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al Museo

Domenica 9 ottobre, in occasione della FAMU – Giornata nazionale delle famiglie al Museo, saranno aperte le quattro Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Galleria diPalazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, con ingresso gratuito

Domenica 9 ottobre 2022 torna la F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con un ricco programma di eventi e attività dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. L’obiettivo è quello di stimolare e sviluppare nei bambini l’interesse verso l’arte e il patrimonio culturale attraverso momenti ludico-creativi e allo stesso tempo didattici. Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo presenta diverse occasioni nelle città di Milano, Napoli, Torino, Vicenza, e ancora ad Arezzo e Prato.

Calendario delle manifestazioni:

Milano

Gallerie d’Italia, due visite guidate legate alla scoperta del mondo dei colori e al loro utilizzo nell’arte: alle ore 10.30 “Segreti in bottega”, adatto a bimbi dai 5 ai 9 anni e alle ore 15.30 “Officina del colore”, adatto a bimbi dai 10 ai 12 anni. Prenotazione consigliata al numero verde 800.167619 o via mail all’indirizzo milano@gallerieditalia.com. Sarà possibile anche la visita gratuita anche i percorsi dedicati alle collezioni permanenti dell’Ottocento e Novecento italiani, Da Canova a Boccioni e Cantiere del ‘900 e la mostra “Gabriella Benedini. Athanor”.

Napoli

Gallerie d’Italia dedicato alle famiglie alla scoperta delle luci e delle ombre della vita con “Caravaggio e i suoi fantastici amici!” in doppia replica, una alle ore 11.00 e una alle ore 17.00. Il percorso è dedicato a bambini di età compresa tra i 6 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com

Torino



Gallerie d’Italia in programma alle ore 10.30 e alle ore 15.00 la visita guidata con laboratorio “Erbario in famiglia”, adatta alle famiglie con bambini dai 4 fino ai 12 anni: un percorso alla scoperta del concetto di biodiversità delle qualità della natura che ci circonda, visibile anche in una città e persino in un museo. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800.167619 o scrivendo a torino@gallerieditalia.com. Inoltre visitabile la mostra “Lisetta Carmi. Suonare forte”, per tutta la giornata gratuitamente anche il piano nobile del museo, dove sono esposte in via permanente opere di arte barocca piemontese e le nove tele dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo con episodi della vita del Santo.

Vicenza

Gallerie d’Italia propongono per famiglie con bambini dai 6 ai fino ai 12 anni il percorso “IL MONDO… CHE SCOPERTA!”, con partenza dalle 10 fino alle 15.30. L’itinerario all’interno di Palazzo Leoni Montanari prevede la consegna di un kit con un racconto guidato da Geronimo Stilton, per vivere un’avventura tra lingue e culture di tutto il mondo. L’iscrizione è obbligatoria, contattando il Museo Diocesano: 0444226400, museo@diocesi.vicenza.it Rientrano nella possibilità di visita gratuita anche i percorsi dedicati alle collezioni permanenti di Palazzo Leoni Montanari e la mostra “Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio”.

Giornata nazionale delle famiglie al museo Gallerie d’italia di Intesa Sanpaolo

La Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, visitabile con visite guidate dalle 10:30 alle 19:00 (ultimo

ingresso alle 18:00), espone 90 capolavori di artisti quali Bellini, Caravaggio, Bronzino, Filippo Lippi. Si

consiglia la prenotazione del biglietto al numero 800.167.619 o via email a galleriaprato@civita.art

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo propone per tutte le famiglie con bambini il TACCUINO F@Mu “Diversi ma Uguali” e mette a disposizione le “Carte didattiche di Casa Bruschi”: attraverso giochi, indovinelli e disegni la ricca collezione del noto antiquario aretino. Prenotazioni al numero 0575 354126 o via email a info@fondazioneivanbruschi.it