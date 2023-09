Galleria Carlo Orsi e Nicholas Hall: una mostra a New York per celebrare artisti che dipinsero Roma

Nicholas Hall presenta The Hub of the World: Art in Eighteenth-Century Rome, una mostra organizzata in collaborazione con la Galleria Carlo Orsi. Una mostra che celebra il centenario dell’intenditore e studioso americano Anthony M. Clark (1923-1976)

La mostra, allestita presso lo spazio della galleria al 17 East 76th Street a New York, celebra il centenario del pionieristico studioso, intenditore e artista americano Anthony M. Clark (1923–1976). Considerato uno dei massimi professionisti museali della sua generazione, Clark ha ricoperto ruoli curatoriali di rilievo presso la National Gallery of Art, il Metropolitan Museum of Art e il Minneapolis Institute of Arts, di cui in seguito divenne direttore. Il suo gusto per l’arte prodotta nella Roma del XVIII secolo, e in particolare per Pompeo Batoni, ebbe un profondo impatto sul collezionismo americano degli anni Cinquanta e Sessanta.

The Hub of the World riunirà più di sessanta opere d’arte di artisti che vissero o viaggiarono a Roma nel XVIII secolo, oltre a una selezione dei taccuini personali di Clark in prestito dalla National Gallery of Art Library, Washington D.C.

La mostra esplora il ruolo fondamentale svolto da Clark nel risveglio dell’interesse tra i musei americani nel collezionare opere di questo periodo. Clark credeva profondamente nell’importanza della pittura, del disegno e della scultura del Settecento romano, e questa passione si riflette brillantemente nei suoi studi e nei suoi scritti. Come curatore, ha costantemente creato un contesto storico per l’arte mostrando sculture e arti decorative accanto a dipinti e disegni in un’epoca in cui era consuetudine mantenere una “gerarchia” delle arti studiando ed esponendo i mezzi separatamente. In concomitanza con la mostra, sarà pubblicato un catalogo completamente illustrato con saggi originali di esperti d’arte italiani e rinomati storici Edgar Peters Bowron, Alvar González-Palacios, Melissa Beck Lemke (Missy) e J. Patrice Marandel.

Dipinto di Villa Medici: la terrazza con turisti che dipingono e passeggiano al sole

Questo dipinto di Hubert Robert (immagine di copertina) Colonnade and Gardens at the Villa Medici

1759 di Hubert Robert (Paris 1733–1808 Paris) raffigura la popolare destinazione turistica di Villa Medici, è stato realizzato durante i dieci anni trascorsi da Robert a Roma. In questa immagine, Robert illustra la terrazza esterna alla Villa, con turisti ben vestiti che passeggiano al sole mentre due giovani artisti disegnano in primo piano. Questo dipinto crea una realtà creata da Robert: sebbene Villa Medici fosse certamente un luogo ben noto, Robert si prese la libertà di cambiare le statue lungo l’esterno della Villa e di inserire il famoso Vaso Borghese nella composizione, sostituendo la Fontana di Mercurio del Giambologna. Nonostante questi piccoli cambiamenti, la rappresentazione di Villa Medici di Robert offre una visione vivace di una delle attrazioni più popolari di Roma in uno stato sorprendentemente ben conservato; il dipinto non è mai stato rintelato, si trova sul telaio originale e nella sua cornice originale. Robert venne a Roma da giovane artista e, come scrive Colin Bailey, “Roma creò Hubert Robert”. Per quasi undici anni si immerse nelle piazze, nei palazzi e nelle rovine della città, familiarizzò con i suoi monumenti classici e moderni, studiò le sue antichità ovunque si trovassero e infestò i suoi dintorni in compagnia di intenditori e conoscitori di buona famiglia. compagni di studio” (“Hubert Robert e la gioia delle rovine”, The New York Book Review, 2016). Il cortile con giardino di Villa Medici fu un soggetto a cui Hubert Robert ritornò molte volte durante il suo soggiorno a Roma, a partire dalla fine degli anni Cinquanta del Settecento. Questo dipinto, insieme a un disegno a matita rossa della collezione di Louis Antoine Prat, è una delle prime raffigurazioni di Villa Medici eseguite da Robert. Sia questo dipinto che il disegno sono datati al 1759, ma continuò a crearne molti altri durante il suo soggiorno in Italia, conclusosi nel 1765. Alcuni esempi includono fogli del Ganay Album, che fu smontato e venduto da Sotheby’s, Monaco, il 1 dicembre 1989, e un disegno a olio della Villa, venduto da Christies, New York, il 6 aprile 2006, lotto 85. La propensione di Robert ad elaborare la realtà è un tema ricorrente in queste rappresentazioni, poiché continuava a modificare diversi aspetti della Villa struttura e giardini secondo la sua immaginazione.

Nel XVIII secolo Villa Medici subì diversi miglioramenti ed ampliamenti

Fu ampliato dall’architetto Nani di Banco Bigi nel 1540, quattro anni prima di passare al cardinale Ricci da Montepulciano. La Villa fu acquistata dal cardinale Fernandino de Medici nel 1576, e il gusto manierista del cardinale influenzò fortemente la decorazione della famosa facciata del giardino. Durante la permanenza di Roberto a Roma, la Villa fu l’ambasciata dei Granduchi di Toscana. Divenne l’Accademia di Francia nel 1801, e lo è ancora oggi. Villa Medici continuò ad essere un luogo di intrigo per i turisti per secoli, poiché il romanziere americano Henry James la definì “un luogo favoloso e infestato” e “forse il luogo più incantevole di Roma” quando la visitò nel 1873. Questo dipinto è stato creato in coppia; l’altra opera ritrae Villa Giulia, un altro dei soggetti preferiti di Robert. L’immagine di Villa Giulia offre un netto contrasto con il presente lavoro, poiché Robert ha scelto di ritrarre l’interno e il fienile di Villa Giulia come uno spazio buio e fatiscente. In contrasto con Villa Giulia, la rappresentazione di Villa Medici di Robert offre una visione spensierata della Roma del XVIII secolo e del suo fascino per i viaggiatori aristocratici. Questo dipinto fu inciso nel 1775 da Jean-Francois Janinet e fino a pochi anni fa questa incisione era l’unica testimonianza dell’esistenza del dipinto. L’opera a colori di Janinet fu celebrata per la sua qualità all’epoca e recava la didascalia del primo proprietario conosciuto del dipinto, il conte de Badouin, un brigadiere degli eserciti del re e capitano delle guardie francesi. Esiste una copia con immagine invertita di questo dipinto presso l’Art Institute of Chicago (1968.616), probabilmente basata sull’incisione. (Alan P. Wintermute)

The Hub of the World: Art in Eighteenth-Century Rome

NICHOLAS HALL

17 East 76th Street, New York

6 Ottobre – 30 Novembre 2023