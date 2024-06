Galleria Borghese di Roma nell’elenco delle 24 istituzioni che a cui andranno i contributi di Bank of America “Arts Conservation Project” 

Sono 24 le istituzioni culturali che sono state nominate beneficiarie delle sovvenzioni del 2024 Bank of America Art Conservation Project. L’opera italiana a beneficiare è «Orco, Norandino e Lucina» di Giovanni Lanfranco (1582-1647) che fu eseguita su commissione di Scipione Borghese

La selezione rappresenta una vasta gamma di stili artistici, media e tradizioni culturali negli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Regno Unito, Francia, Italia, Paesi Bassi, Sud Africa, India e Giappone.



Dal 2010, l’Art Conservation Project della Bank of America ha sostenuto la conservazione di dipinti, sculture e pezzi archeologici e architettonici di fondamentale importanza per il patrimonio culturale e la storia dell’arte. Dall’inizio del programma, più di 261 progetti in 40 paesi gestiti da istituzioni culturali senza scopo di lucro hanno ricevuto finanziamenti per conservare opere d’arte storicamente o culturalmente significative che sono in pericolo di deterioramento.

I destinatari delle sovvenzioni di quest’anno

Ninfee (1914-15) di Claude Monet al Portland Art Museum

Ballerina con mazzi di fiori (1890-95 circa) di Edgar Degas al Chrysler Museum di Hampton Roads, Virginia.

Statuetta di Susan B. Anthony di Bessie Potter Vonnoh al National Susan B. Anthony Museum & House di Rochester

Le grandi bagnanti (Les Grandes Baigneuses) (circa 1895-1906) di Paul Cezanne alla National Gallery di Londra

Restauro dei dipinti degli Appartamenti di Napoleone III (XIX sec.) al Museo del Louvre a Parigi

Selezioni da Truisms, Inflammatory Essays, The Living Series, The Survival Series, Under a Rock, Laments, and Child Text (1989) di Jenny Holzer al Solomon R. Guggenheim Museum di New York

Orco, Norandino e Lucina (Norandino e Lucina Sorpresa dell’Orco) (1619-1621) di Giovanni Lanfranco alla Galleria Borghese in Italia ( immagine di copertina )

( ) Due statue giapponesi in legno dei re guardiani: Zōchōten e Tamonten, Museo Nazionale di Nara, città di Nara, Giappone

Primo progetto di fotografia afroamericana allo Smithsonian American Art Museum, Washington, DC

Per un elenco completo dei musei che ricevono sovvenzioni attraverso il progetto 2024 di conservazione dell’arte della Bank of America, è consultabile la brochure 2024 Art Conservation (PDF).