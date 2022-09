Funerali Regina Elisabetta II, invitati e programma: i big del mondo a Londra per l’ultimo saluto alla sovrana

Migliaia per dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta – Sarà l’evento più seguito della storia alla presenza di 2000 invitati – Ecco chi è stato invitato e il programma della giornata

È il giorno dei funerali della Regina Elisabetta II: il Regno Unito e il mondo intero danno l’ultimo saluto alla monarca più longeva della storia inglese, scomparsa lo scorso 8 settembre. Oggi, lunedì 19 settembre i funerali della Regina Elisabetta sono iniziati alle 11 (ora locale, le 12 italiane). Evento a cui parteciperanno capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni, all’Abbazia di Westminster, dove Elisabetta sposò Filippo nel 1947, di fronte a circa duemila persone e sino a due milioni di cittadini e turisti lungo il percorso del corteo funebre. Un rito solenne che concluderà dieci giorni di veglie e saluti alla sovrana in una Londra blindata, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla con oltre 10mila agenti. Ma anche fuori dalla capitale saranno in tanti a renderle omaggio, in tutto il Paese, fermo per lutto nazionale (chiusi uffici e negozi, cancellati persino le visite in ospedale e gli altri funerali).

Secondo le stime l’evento dovrebbe stabilire anche un record televisivo con 4,5 miliardi di telespettatori, e che sarà disponibile con lunghe dirette non solo a Londra ma in tutto il mondo. Anche le catene dei cinema trasmetteranno l’evento.

Sarà una giornata di emozioni, sfarzo e cerimonie come non se ne vedevano dall’ultimo funerale di Stato, quello di Winston Churchill, quasi 60 anni fa.

Funerali Regina Elisabetta II: invitati ed esclusi

Nell’abbazia di Westminster attesi 2000 invitati per i funerali della Regina Elisabetta: circa 500 tra Capi di Stato e dignitari di tutto il mondo. Tra i presenti, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, mentre il vescovo Paul Gallagher, rappresenterà papa Francesco. A dare l’ultimo saluto alla monarca più longeva del Regno Unito ci sono anche il presidente statunitense Joe Biden con la moglie Jill, il presidente francese Macron, presidente turco Erdogan e il primo ministro canadese Trudeau. In rappresentanza dell’Ucraina, la First Lady Olena Zelenska, mentre il premier Volodymyr Zelensky rimarrà nel suo Paese.

Invitate anche tutte le altre famiglie reali attive in Europa, così come molte monarchie asiatiche ed ex famiglie reali. E poi una fila di sultani, come Hassanal del Brunei e Haitham dell’Oman. Infine, l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako del Giappone.

Esclusi Russia, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar (ex Birmania), Siria e Venezuela.

Tra gli assenti anche Xi Jinping, il cui invito ha creato imbarazzo tra i conservatori, e Mohammed Bin Salman, altro motivo di tensione.

Il programma della giornata: tutti gli orari

Tutte le ore sono riferiti agli orari locali (un’ora indietro rispetto all’Italia).

6:00-8:30. All’alba dell’ultima giornata di lutto nazionale, le Guardie del Re hanno tenuto la loro veglia finale presso la bara di quercia della Regina. La cappella si è chiusa alle 8:30. Nel frattempo, hanno iniziato a prendere posto i duemila invitati a Westminster Abbey, la cattedrale gotica vicina al palazzo del Parlamento a Londra dove la bara della regina Elisabetta II è esposta dalla scorsa settimana.

9:00. Il Big Ben ha suonato i rintocchi (96 come gli anni della Regina). Poi, il martello della campana è stato coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi per il resto della giornata, in segno di rispetto verso il defunto monarca.

10:30. La bara della regina Elisabetta II è stata trasferita da Westminster Hall, nel palazzo del Parlamento, a Westminster Abbey con un corteo funebre. Il feretro trasportato su un affusto di cannone trainato da 142 marinai, invece che dai cavalli. Il medesimo affusto fu utilizzato per il funerale di Giorgio VI, dal quale Elisabetta II ereditò il regno nel 1952. Al corteo hanno partecipato re Carlo III e vari membri della famiglia reale, compresi i principi William e Harry.

11:00-12:00. Raggiunta Westminster Abbey, è iniziato il funerale di stato, riservato ai soli sovrani e ad altre personalità di grande spicco. L’Abbazia è stata teatro di molte delle tappe più importanti della vita della regina, dalla sua incoronazione al matrimonio con il principe Filippo, così come ha ricordato con la voce rotta dall’emozione il l reverendo David Hoyle che ha aperto la liturgia dopo il canto di un primo inno solenne. Al termine del servizio funebre, ci saranno due minuti di silenzio nazionale.

12:00-13:00. Inizia il lungo corteo funebre per le vie di Londra, da Westminster Abbey a Hyde Park Corner, nelle vicinanze del Wellington Arch. La processione viene scandita da un rintocco del Big Ben ogni minuto e da colpi a salve sparati da Hyde Park. Il corteo percorre il Mall, il grande viale che partendo nei pressi di Trafalgar Square raggiunge Buckingham Palace. Poi la bara inizierà il suo ultimo viaggio verso Windsor, il castello dove la regina ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, fino alla sua ultima dimora, presso la Cappella di San Giorgio, dove arriverà alle 16.15.

16:45. Finita la cerimonia a San Giorgio, la famiglia reale si prepara per l’ultima cerimonia. Prima dell’ultimo inno, la corona dello Stato imperiale, lo scettro e il globo verranno rimossi dalla bara dal gioielliere della corona.

20:30. Con una cerimonia privata, Elisabetta II del Regno Unito viene sepolta insieme al principe Filippo, i suoi genitori e sua sorella Margaret. Carlo III spargerà simbolicamente una manciata di terra sulla bara della madre, costruita in quercia inglese e rivestita di piombo.