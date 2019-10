Fugnoli (Kairos): “In Borsa possibile recupero di fine anno” – VIDEO

ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos traccia, nella sua videorubrica “Al 4° Piano”, gli scenari economici e finanziari da qui a fine anno e per l’avvio del 2020

Brexit, la recessione globale del settore manifatturiero, l’impeachment proposto dai democratici nei confronti del presidente Trump, le sempre più delicate trattative tra Usa e Cina. Sono questi “I test di ottobre” che i mercati dovranno affrontare secondo Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, che nell’ultimo episodio della videorubrica “Al 4°Piano” consegna un’analisi puntuale di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

“Ottobre è il mese del pentimento e dell’espiazione per i mercati. – spiega Fugnoli – Storicamente i crash più grossi sono stati in ottobre. E questo avviene perché si arriva di solito carichi come posizionamento e si diventa quindi particolarmente sensibili a qualsiasi evento negativo. Quest’anno non mancano i punti difficili per il mercato”.

In uno scenario che potrebbe apparire del tutto negativo ci sono però dei fattori che controbilanciano queste preoccupazioni e lasciano invece sperare in un ottobre più sereno. Primo fra tutti il forte appoggio che le banche centrali stanno dando alle loro economie. “In America oltre ai continui tagli dei tassi – ne avremo uno nelle prossime settimane e uno a dicembre – abbiamo anche una ripresa del Quantitative easing. Non è una ripresa ufficiale, non è definito come tale, ma alla fine gli effetti non sono molto dissimili da quelli prodotti dai QE ai quali ci siamo abituati in questi anni”, analizza lo strategist di Kairos.

In aggiunta il mercato rimane prudente, le speculazioni sono inferiori agli anni precedenti e dunque “non dovrebbe esserci un effetto sorpresa” continua Fugnoli che si mostra fiducioso anche sulla cosiddetta “guerra dei dazi”. “Sulle trattative tra Usa e Cina è possibile che si profili un accordo ristretto che potrebbe tranquillizzare i mercati” e parallelamente attenuare le difficoltà del manifatturiero, prevede Fugnoli

“Non perderei la fiducia sul fatto che a fine anno ci sarà un recupero”, conclude lo strategist, dando anche alcune anticipazione su quali potrebbero essere le prospettive per il 2020.