Fs, Poste, Tim e altre 24 aziende lanciano “4 Weeks 4 Inclusion”

Tra le 27 aziende che hanno ideato l’iniziativa anche Hera, Banca Ifis, Olivetti e Snam – 4 settimane di webinar, laboratori digitali e gruppi sul tema dell’inclusione e della diversità

Da Ferrovie dello Stato a Tim, da Poste Italiane a Hera, da Banca Ifis a Snam, sono ventissette le aziende che aderiscono a “4 Weeks 4 Inclusion”, un programma intercompany creato e ideato per consentire ai dipendenti delle stesse società di partecipare a webinar, laboratori digitali e gruppi creativi dedicati all’inclusione. Appuntamenti, tutti rigorosamente online, che si distribuiranno nel corso delle prossime 4 settimane e che prenderanno il via venerdì 13 novembre con il webinar “6 storie di inclusione: a colloquio con la Ministra” che ospiterà Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. L’ultimo evento si terrà invece l’11 dicembre. Si tratterà di una tavola rotonda cui parteciperanno i responsabili HRO (Human Resources & Organizational Development) delle varie aziende che faranno il punto sullo stato dell’arte dell’inclusione nel mondo del lavoro.

“Per la prima volta molte aziende dell’ecosistema produttivo fanno rete e si uniscono per un importante progetto di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità”, si legge nella nota congiunta delle 27 società. Lo stesso logo dell’iniziativa, caratterizzato da una moltitudine di quadrati, di grandezze e cromie diverse in sovrapposizione, vuole rappresentare la diversità all’interno dell’azienda: diversità come elemento che arricchisce e genera valore. Tra i temi trattati nel corso dei differenti incontri figurano anche la disabilità, il confronto intergenerazionale, la valorizzazione del contributo femminile, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, l’etnia e la religione.

Nei dettagli, le aziende che contribuiscono all’iniziativa sono Accenture, Agos, Banca Ifis, Bip, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Danone, Ferrovie dello Stato Italiane, FlashFiber, Google, Gruppo Hera, HR Services S.r.l., Janssen Italia, Johnson&Johnson Medical S.p.A., Inwit, Leads, Olivetti, Parks – Liberi e Uguali, Poste Italiane, Schneider Electric, Snam, Sparkle, Telsy, Tim, Tim Brasil, TimRetail, Telecontact Center, Valore D.

In tutto 27 realtà che negli ultimi mesi hanno lavorato insieme per creare un calendario di eventi digitali per consentire la partecipazione cross-aziendale dei loro dipendenti.