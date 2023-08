FS lancia OPT4RAIL, call4solution rivolta ad aziende e startup per l’ottimizzazione del traffico ferroviario

La call4solution è relativa al progetto Advanced Traffic Management System. L’obiettivo è trovare soluzioni innovative per ottimizzare il traffico ferroviario. Domanda entro il 28 settembre

Il Gruppo FS, insieme a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e con il sostegno di LVenture Group, ha lanciato OPT4RAIL, un’iniziativa volta a cercare soluzioni innovative per ottimizzare il traffico ferroviario. La call4solution prevede la selezione di startup e aziende interessate a partecipare al progetto Advanced Traffic Management System.

L’obiettivo di Opt4rail

Opt4rail mira a trovare e sviluppare soluzioni innovative per ottimizzare e automatizzare la gestione delle operazioni e del flusso di treni nelle stazioni ferroviarie più complesse, sia in situazioni normali che in caso di eventi critici. L’obiettivo è considerare le limitazioni e le peculiarità specifiche di ogni impianto, con un focus logistico e decisionale.

A chi si rivolge Opt4rail

L’iniziativa è rivolta a startup e piccole e medie imprese innovative, sia nazionali che internazionali, che propongono prodotti e soluzioni con diversi aspetti, tra cui: la creazione di una replica digitale dell’impianto (gemello digitale); lo sviluppo di algoritmi basati su reti neurali (machine learning, ecc.), intelligenza artificiale, ricerca operativa e altre soluzioni avanzate di calcolo (come il quantum computing); l’implementazione di piattaforme per la raccolta e l’analisi dei dati (IoT Analytics, Big Data e Advanced Analytics, Real-Time Analytics) per supportare le attività di supervisione, monitoraggio, regolazione e gestione del flusso di treni e delle operazioni presso le grandi stazioni ferroviarie.

Tempo fino al 28 settembre per presentare la domanda

La call4solution si è aperta il 10 agosto. Tempo fino alle ore 15.00 di giovedì 28 settembre per presentare la domanda. Il processo di partecipazione ha tre fasi: la call4solution stessa, la valutazione delle proposte e la selezione delle idee innovative. Le aziende scelte avranno la possibilità di partecipare a un percorso di co-design e sperimentazione, con l’obiettivo di sviluppare e validare una soluzione su misura per le operazioni ferroviarie.