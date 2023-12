FS: 500 milioni di euro dalla BEI per l’acquisto di 102 treni regionali elettrici

Il green bond sottoscritto servirà per potenziare la qualità dei servizi ferroviari in Campania e Lazio. È il sesto bond sottoscritto tra FS e la Banca Europea per gli Investimenti dal 2015

Ferrovie dello Stato Italiane ha siglato un accordo con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per un green bond da 500 milioni di euro di cui Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), beneficerà attraverso un intercompany loan.

Questo servirà a potenziare la qualità dei servizi ferroviari in Campania e Lazio attraverso l’acquisto di nuovi treni elettrici. L’obiettivo principale è favorire il trasferimento modale verso la ferrovia, promuovendo così lo sviluppo della mobilità sostenibile nella regione.

Acquisto di 102 treni regionali elettrici

Le risorse investite dalla Bei saranno impiegate per finanziare l’acquisto di 102 nuovi treni elettrici per il trasporto regionale. I treni saranno dotati della tecnologia ERTMS, il sistema di segnalamento ferroviario più avanzato in Europa, e rispetteranno gli elevati standard di accessibilità, sicurezza e infotainment.

I due tipi di treni, “POP” (ad alta capacità) e “ROCK” (a media capacità), ridurranno l’impatto ambientale grazie a tecnologie ad alta efficienza energetica e saranno altamente riciclabili, con oltre il 95% del loro materiale destinato al riciclaggio.

In servizio nel 2027

I nuovi treni elettrici, previsti per entrare in servizio entro metà del 2027, saranno impiegati per migliorare l’offerta dei servizi ferroviari regionali in Campania e Lazio, in conformità con i rispettivi Contratti di Servizio.

FS: sesto bond sottoscritto dalla Bei

Fino ad oggi, Ferrovie dello Stato (FS) ha emesso sei bond sottoscritti dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dal 2015, con un valore totale di 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 1 miliardo è rappresentato da green bond.

Dal 1998 ad oggi, la BEI ha sostenuto lo sviluppo del sistema ferroviario e dell’alta velocità in Italia con oltre 13 miliardi di euro.

L’accordo odierno conferma l’insieme di impegni tra le parti nell’ambito della finanza sostenibile.

“Questa operazione, che contribuirà alla modernizzazione della flotta dei treni regionali in Italia, consolida ulteriormente la già eccellente partnership fra la BEI e FS, fondamentale per promuovere la mobilità sostenibile e lo sviluppo economico in Italia. I green bond rappresentano un’ottima alternativa ai prodotti finanziari tradizionali per sostenere progetti che contribuiscono alla transizione climatica,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. “Non molti sanno che è stata proprio la BEI a lanciare i green bond nel 2007 e da allora abbiamo emesso obbligazioni verdi per oltre 69 miliardi di euro in 23 valute.”

“L’operazione sottoscritta da BEI rafforza ulteriormente la fiducia e l’interesse della stessa nei confronti di FS, a dimostrazione del grande lavoro svolto in questi anni da due attori fondamentali per lo sviluppo del nostro Paese” ha dichiarato Marco Fossataro, Chief Financial Officer di FS.