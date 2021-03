Francia, Nicolas Sarkozy condannato a 3 anni

L’ex presidente francese è stato condannato a 3 anni di carcere, 2 con la condizionale, per lo scandalo intercettazioni. Fra le accuse, la corruzione di un magistrato e traffico di influenze.

Nicolas Sarkozy, presidente francese dal 2007 al 2012, è stato condannato a 3 anni di carcere, 2 con la condizionale, per lo scandalo intercettazioni. L’anno di pena residua, se confermato, potrà essere scontato ai domiciliari e con un braccialetto elettronico o svolgendo lavori socialmente utili. Fra le accuse, la corruzione di un magistrato e traffico di influenze.

L’accusa aveva chiesto per Sarkozy 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Insieme agli altri due imputati, l’avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert, Sarkozy è stato trovato colpevole per quello che la presidente del tribunale ha definito “un patto di corruzione”. La difesa di Sarkozy, che è in attesa di sentenze in altri due processi a suo carico, ha annunciato ricorso in appello.

Nel 2014 l’ex presidente avrebbe ottenuto dal magistrato cassazionista Azibert informazioni coperte da segreto istruttorio su un altro processo in cui era coinvolto, offrendogli in cambio un carica di rilevo alla Corte di revisione giudiziaria di Monaco. Herzog aveva invece fatto da tramite. Sarkozy diventa dunque il secondo presidente della Repubblica condannato a una pena definitiva dopo Jacques Chirac, condannato a due anni per la vicenda relativa ai falsi impieghi al Comune di Parigi quando era sindaco.