Francia, Bayrou si salva: bocciata la mozione di censura dell’estrema sinistra. Socialisti e Le Pen si astengono

Bocciata dall’Assemblea Nazionale francese la mozione di censura contro il governo Bayrou promossa dall’opposizione di estrema sinistra. Decisive le astensioni dei lepenisti e dei socialisti

Il Governo Bayrou resta in sella. La mozione di censura promossa da La France insoumise di Mélenchon, dai comunisti e dagli ecologisti è stata bocciata nettamente dall’Assemblea nazionale: solo 131 voti a favore contro i 288 necessari per raggiungere il quorum. Decisive le astensioni dei lepenisti e dei socialisti. Proprio l’atteggiamento dei socialisti è stato l’elemento di maggior novità nella giornata di ieri perché, sia pure con mille dubbi, i socialisti hanno per la prima volta preso le distanze dal Fronte Popolare egemonizzato dal massimalismo di Mélenchon e, pur restando all’opposizione, hanno dichiarato con il loro segretario Olivier Faure di “essere pronti a compromessi” se le proposte del Governo Bayrou li convincerà andando incontro alle loro richieste.

Decisivo sarà il confronto sulla controversa riforma delle pensioni, per migliorare la quale il premier Bayrou convocherà un conclave tra le parti sociali: se troveranno un accordo la riforma sarà corretta, altrimenti resterà quella di oggi.