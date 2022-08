Four Season Hotel Giorgio V di Parigi: all’incanto da Artcurial oggetti e arredi dell’arte francese

Il 7 e 8 settembre Artcurial organizza la vendita con una selezione di mobili e oggetti del Four Seasons Hotel Giorgio V, Parigi. Un’asta per gli amanti delle rarità e il fascino francese

Per l’occasione verranno presentate le famose poltrone in pelle del bar inglese, schermi laccati o scrivanie in stile Luigi XVI. Una selezione di mobili dall’emblematico“. La vendita di mobili del Four Seasons Hotel George V di Parigi aprirà la stagione 22/23. Questo evento sarà l’occasione per riscoprire l’universo di questo hotel leggendario e di appropriarsi di queste stanze che illustrano meravigliosamente l’arte di vivere al Francese. La disposizione di questo edificio in stile Art Déco era affidato al famoso architetto e interior designer Pierre Yves Rochon. Ansioso di riflettere lo spirito di la française creando un sottile equilibrio tra influenze del 18° secolo e lo stile impero, ha riunito tutti i mobili, dipinti, opere d’arte e tessuti che adornano il palazzo.

Un’identità che l’architetto Pierre-Yves Rochon

Pierre-Yves Rochon fu l’autore della prima ristrutturazione dell’hotel nel 1997, da allora ha sempre mantenuto. Al di là delle scrivanie rivisitate in stile Louis XVI stimato € 100 – 200, poltrone in pelle del Bar inglese stimato in 800 – 1.000 € ma anche valutate coppie di lampade in stile neoclassico 400 – 600€, lo sfarzo dell’hotel include elementi ornamenti in stile cinese: vasi in porcellana celadon stimata € 100 – 150 e schermi lacche stimate in € 1.000 – 2.000 che adornano il suite diverse. Nella vendita, sontuoso Poltrone in stile Regency del valore di € 300 – 500, a Bergere stile Luigi XVI stimato € 300 – € 500 o due magnifici tavoli, un giro Stile Art Déco stimato tra € 1.000 – 2.000, a rettangolare in stile neoclassico da 400 – Verranno offerti 600€. La sessione includerà anche un importante tappeto in stile Luigi XVI in il gusto di Savonnerie, che adorna le famose Galerie, 18 metri di lunghezza, stimati anche € 6.000 – 8.000 solo magnifiche tende damascate gialle sul rovescio di velluto dorato stimato tra 300 – 500 €.

Henry Benson

Les Beatles – 1964

Proprio nel 1997, Pierre-Yves Rochon, e un laureato in Beaux-Arts tra altri sette candidati a raccogliere una sfida: riportare in vita il George V, che sta per chiudere porte per iniziare una vasta ristrutturazione. Pierre-Yves Rochon aveva quindi un obiettivo: portare l’hotel all’altezza degli standard. dei più rinomati palazzi internazionali mentre conservando la delicatezza e l’anima dell’edificio. Per questo fare, Pierre-Yves Rochon ha quindi dovuto ripensare a cosa contraddistingue un palazzo: comfort, volume ed estetica.

Vue d’un balcon de l’une des suites du George V, Paris

Storia e ricordi che il Four Seasons Hotel George V, Paris esprime attraverso i suoi mobili

Composizioni floreali, altra firma del celebre Jeff Leatham, pensati sottilmente con gli interni progettati da Pierre-Yves Rochon. Rinnovare e non sostituire è l’istruzione che il decoratore si dava, per conservarne l’autenticità e la particolarità di questo palazzo quasi secolare e così via permettergli di attraversare i secoli perpetuando il tradizione dell’industria alberghiera francese.