Fotografia nella Valle del Sole (TN): Jérôme Sessini, sentiero della fotografia

In Val di Sole il progetto culturale dedicato alla fotografia scelto per l’estate 2022. Ospite il fotografo Jérôme Sessini

Si parte dalla mostra attualmente ospitata presso Castel Caldes intitolata “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum da Robert Capa a Steve McCurry”, un racconto del rapporto dell’uomo con la montagna attraverso le fotografie dei membri dell’Agenzia Magnum Photos.

Da qui nasce l’invito per una residenza in loco ad un fotografo di fama internazionale come il francese Jérôme Sessini, membro dal 2016 della Magnum Photos e Canon Ambassador.

Jérôme Sessini interpreta la forza e il silenzio delle montagne.

“Questo lavoro in Val di Sole mi ha permesso di lavorare in un contesto che è parte integrante della mia vita e che conosco bene. Ha rappresentato un vero e proprio ritorno alle origini”.

La scelta di Sessini non è casuale. “Sono nato e cresciuto nell’est della Francia, nel dipartimento di Vosges, un luogo montano – spiega- il fotografo – ho iniziato da autodidatta a vent’anni fotografando i paesaggi e le persone delle mie terre”.

Jérôme Sessini, Val di Sole 2022. Scorcio del paese di Montes. Jérôme Sessini, Val di Sole 2022. Diga del Careser.

Il progetto del “Sentiero della fotografia”, si presenta come un inedito e spettacolare percorso in cui le fotografie di Sessini, di grande formato e incorniciate con legno del territorio sono collocate all’interno della Val di Sole e del Parco Nazionale dello Stelvio.

Un sentiero con fotografie accompagnano l’escursionista spettatore

Il Sentiero della fotografia rappresenta un progetto con fotografie d’autore in scenari unici per la loro bellezza naturalistica di questo ambiente naturale.

Jérôme Sessini, Val di Sole 2022. Malga Polinar in Val di Rabbi

Mentre un’altra parte di esposizione presenta “persone della vallata” ed è allestita presso la cappella del castello di Caldes, arricchendo così il percorso espositivo della mostra “Vivere in alto”. Il Sentiero sarà individuabile grazie a mappe realizzate per l’occasione e al sito .



Le fotografie di Sessini, quasi tutte in bianco e nero, ci forniscono una nuova lettura di queste montagne

Il curatore del progetto Marco Minuz: “L’intento di questo progetto non è solo quello di leggere un territorio sotto nuovi punti di vista, ma favorire, negli stessi contesti dove sono nate le fotografie, un’educazione al vedere, all’osservare e a riflettere sul valore del vivere in montagna e riflettere sulle sfide di questi territori. Il lavoro di Jerome, così silenzioso, s’integra perfettamente nel contesto montano e favorisce consapevolezza dei luoghi”.

Jérôme Sessini, Val di Sole 2022. Rientro dopo la fienagione

Luciano Rizzi, presidente della APT Val di Sole, promotore del progetto: “Il Sentiero della fotografia rappresenta un progetto innovativo che incarna perfettamente il nostro impegno per rendere la cultura elemento strategico per lo sviluppo del nostro turismo; prende avvio il più alto percorso espositivo open air mai realizzato dedicato alla fotografia che coinvolge le comunità del nostro territorio”.