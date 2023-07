Fotografia al MAXXI: una mostra di Domenico Notarangelo che esplora l’anima del Sud Italia

Al Museo MAXXI la mostra di fotografia di Domenico Notangelo (Giornalista e fotografo) a cura di Francesco Cascino. Immagini suggestive della civiltà rupestre di luoghi e persone del nostro Sud

Al MAXXI fino al 3 settembre la mostra “Domenico Notarangelo. Era come entrare nelle cose“. 44 immagini su oltre 100mila costituenti l’archivio, rinvenute dalla famiglia dopo la sua scomparsa nel 2016, scattate da Domenico Notarangelo.

La mostra mette in luce fotografie persone nella loro quotidianità, di riti ancestrali, di feste, di manifestazioni e di lavoro nei campi nei luoghi luoghi identitari dell’autore della Puglia e Basilicata dove per 50 anni ha continuato la ricerca sociale e culturale.

La quotidianità, le persone e il territorio

Utensili, mobili, oggetti, muretti, ovili, abitazioni e poi intere città dalla forma urbis rupestre, partendo dalla morfologia della natura e dal rapporto tra corpo umano e territorio, consentendo la nascita dell’agricoltura e di tutte le altre attività umane utili al sostentamento in armonia con il contesto. Molto prima della civiltà contadina.

La mostra al MAXXI è un’immersione autentica, fisica e metafisica nel nostro Sud Italia e nella sua componente magica, etica ed estetica che l’ha caratterizzata. Un’esplorazione nell’anima di luoghi, cose e persone fatta per immagini da contemplare per sempre, e che sembra ci scrutino con la loro intensità, raccontata anche nel film di David Grieco “Notarangelo ladro di anime”, prodotto e distribuito da Jumping Flea e Istituto Luce e andato in onda su Sky Arte.

La mostra è a cura di Francesco Cascino, che con Domenico è cresciuto quando viveva a Matera e lo ha considerato come un padre, così come suo padre, Michele Cascino, politico e intellettuale di riferimento in regione, ha trascorso i suoi anni felici in amicizia e dialogo quotidiano proprio con Domenico.

L'esposizione è frutto di un intenso lavoro di ricerca e approfondimento scientifico. La mostra è a cura di Francesco Cascino.

