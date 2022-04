Fotografia a Milano: una mostra di Bryan Adams, cantautore rock e ritrattista di celebrità

Dal 21 aprile al 9 luglio 2022 a Milano da Leica Galerie, una mostra celebra il talento di Bryan Adams, rocker e fotografo che ha firmato l’edizione 2022 del Calendario Pirelli

La mostra presenta ventotto opere di grande formato tutte legate alla sua carriera da ritrattista.

Le immagini di Bryan Adams vedono una serie di protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica, della moda e dell’arte, da Amy Winehouse a Ben Kingsley, da Kate Moss a Mick Jagger, da Pink a Lindsay Lohan, da Morrissey a Michael Jackson a molti altri. In ogni immagine si percepisce la forte presenza del fotografo in un dialogo continuo con la persona ritratta

Bryan Adams, Bryan Guy Adams, (nato il 5 novembre 1959, Kingston, Ontario, Canada), cantautore rock canadese, fotografo e attivista sociale i cui album di successo Cuts Like a Knife (1983) e Reckless (1984) hanno realizzato lui uno degli artisti discografici più popolari e di successo degli anni ’80. Adams con un talento musicale in tenera età ha imparato da solo a suonare la chitarra. Suo padre prestò servizio nell’esercito canadese, era un osservatore di pace delle Nazioni Unite e prestò servizio come diplomatico, rendendo necessari molti trasferimenti per la famiglia. Quando i suoi genitori divorziarono, visse con sua madre appena a nord di Vancouver, nella Columbia Britannica. All’età di 16 anni, ha abbandonato la scuola superiore, pronto a intraprendere una carriera a tempo pieno come musicista, avendo già suonato come cantante per la band glam-rock canadese Sweeney Todd. Ha trascorso del tempo lavorando in uno studio di registrazione, esibendosi in tournée e registrando musica per l’album di Sweeney Todd If Wishes Were Horses (1977). Poco dopo l’uscita della registrazione, Adams è stato presentato a Jim Vallance, un musicista, cantautore e produttore canadese. Vallance ha riconosciuto l’abilità di Adams, ma ha anche visto la necessità di un’ulteriore formazione vocale. Con l’aiuto di Vallance, non passò molto tempo prima che Adams stabilisse un suono potente e distinto, paragonabile a quello di Rod Stewart, Paul Rodgers e Steve Marriott.

Le canzoni di Adams sono state incluse in più di 100 colonne sonore di film e televisione, e ha vinto un Grammy Award, un MTV Video Music Award e un American Music Award per il suo successo “(Everything I Do) I Do It for You” (1991) . Era anche un abile fotografo il cui lavoro spaziava da scatti di moda a campagne pubblicitarie per linee di abbigliamento e automobili. La sua raccolta fotografica Wounded, che ha pubblicato con la giornalista Caroline Froggatt, è apparsa nel 2013 e una raccolta di immagini astratte, Untitled, è stata pubblicata nel 2016. Adams è stato nominato Ufficiale dell’Ordine del Canada e Membro dell’Ordine della Columbia Britannica .



Bryan Adams, Kate Moss, White coat, London 2013, © Bryan Adams

Dopo un inizio da autodidatta, è diventato fotografo professionista verso la fine degli anni ’90, specializzandosi in ritratto e foto di moda. Gioco facile per lui incontrare le star, suoi colleghi. E così ha fotografato attori, modelle, cantanti, celebrità di tutto il mondo, da Mickey Rourke a Kate Moss, da Amy Winehouse a Mick Jagger, da Sir Ben Kingsley a Lana Del Rey, firmando anche un celebre ritratto della Regina Elisabetta II, finito su un francobollo canadese.



Bryan Adams, Mickey Rourke, London 2005, © Bryan Adams

Bryan Adams ha pubblicato cinque libri di fotografia: American Women (2004) che propone i ritratti di alcune influenti donne americane vestite Calvin Klein, Exposed (2012), Untitled (2015), dedicato ai suoi scatti astratti. Adams riesce ad abbinare la dimensione estetica a quella etica, come testimoniano i volumi Wounded – The Legacy of War (2013) con le immagini di giovani soldati inglesi pesantemente feriti e mutilati durante la guerra in Iraq, e Homeless (2019) dove le sue fotografie dirette, compassionevoli e ricche di dignità, raccontano la storia di alcuni senzatetto. Le campagne pubblicitarie sono state utilizzate da Hugo Boss, Guess Jeans, Sand, Converse, Montblanc, Omega, John Richmond, Fred Perry, Escada, Windsor, Kaldewei, Jaguar e OPEL.



Bryan Adams, Autoritratto, © Bryan Adams

Il suo lavoro è stato pubblicato su British Vogue, L’uomo Vogue, American Vanity Fair, Harper’s Bazaar, British GQ, Esquire, Interview Magazine e i-D; ed è fra i fondatori di Zoo Magazine.

In copertina: Bryan Adams, Sir Ben Kingsley, London 2010, © Bryan Adams