Formazione, Human Knowledge Lab di Joule lancia la terza edizione del programma Eni per l’impresa

Aspiranti startupper e imprenditori hanno tempo fino al 25 maggio 2022 per candidarsi al programma che premierà il progetto più meritevole con un percorso di incubazione e mentorship

Si riparte con la raccolta delle candidature per Human Knowledge Lab, il percorso formativo di Idea Validation di Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Il programma, giunto alla sua terza edizione, avrà come focus le applicazioni tecnologiche e/o digitali nell’ambito della mobilità sostenibile, e logistica, decarbonizzazione, economia circolare e lotta al cambiamento climatico.

La fase di raccolta delle candidature parte il 14 aprile e si conclude il 25 maggio, direttamente sul sito della piattaforma di Joule. Una volta chiusa questa fase, i progetti più interessanti verranno selezionati per partecipare al percorso formativo, durante il quale si alternano teoria e pratica, che si svolgerà in presenza dall’11 al 17 luglio negli spazi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. A conclusione del percorso di Idea Validation verranno selezionate le startup più innovative.

A chi è rivolto?

Il programma HK Lab è rivolto a team di innovatori composti da almeno due persone con più di 18 anni e con un’idea imprenditoriale in ambito decarbonizzazione, economia circolare e lotta al cambiamento climatico attraverso l’applicazione di tecnologie di robotica, IOT e intelligenza artificiale e dei materiali innovativi con applicazione a settori trasversali.

Come funziona il programma Human Knowledge Lab di Joule?

Il percorso HK Lab si snoda in più tappe durante l’anno, ognuna delle quali vedrà i partecipanti confrontarsi in una sfida che determinerà il progetto più meritevole. La prima tappa di HK Lab si è tenuta a Roma lo scorso settembre presso uno dei siti aziendali Eni, la seconda invece si è tenuta negli spazi di Kilometro Rosso Innovation District a Bergamo. Quest’ultima tappa invece si terrà appunto all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Durante la settimana si avvicendano i contributi di startupper, expert interni Eni ed esperti provenienti dall’ecosistema innovativo, da Business School e contesti accademici di eccellenza. I partecipanti hanno a disposizione tutor e coach a supporto del processo di crescita e sviluppo individuale.

Ma quali sono i premi? I gruppi di lavoro selezionati per la fase finale di HK Lab potranno ottenere percorsi di incubazione con il PoliHub, pacchetti personalizzati tramite Energizer, Open Badge Joule che certifica le competenze in ambito imprenditorialità sostenibile per tutti i partecipanti.

I vincitori della seconda edizione

Tra i sette team selezionati per partecipare alla settimana di full immersion a Bergamo, due sono stati quelli premiati:

· G.E.V.I.: generatore eolico verticale intelligente. Questo team ha l’opportunità di beneficiare di servizi in kind erogati da Energizer di Joule, attraverso una consulenza personalizzata sulla base delle esigenze imprenditoriali del team, di intraprendere un percorso di incubazione con il PoliHub, partner di Joule e accedere agli spazi di co-working di KM Rosso per un periodo di 3 mesi successivi a HKLab.

· SmartKite: Intelligenza Artificiale per l’eolico ad alta quota ha l’opportunità di avvalersi dei servizi in kind erogati da Energizer di Joule, attraverso una consulenza personalizzata sulla base delle esigenze imprenditoriali del team.