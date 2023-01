Ford taglia 3.200 posti di lavoro in tutta Europa

Secondo il sindacato tedesco IG Metallara i licenziamenti riguarderanno i settori Sviluppo e Amministrativo

Ford licenzierà 3.200 dipendenti in Europa e sposterà parte del lavoro di sviluppo negli Stati Uniti. Lo ha annunciato l’IG Metall, il sindacato tedesco dei metallurgici, secondo cui i tagli riguarderanno in gran parte la Germania nonché i settori Sviluppo (2.500) e Amministrativo (700).

Sale in tutta Europa il timore di delocalizzazione delle case automobilistiche. A causa dell’Inflation Reduction Act (IRA) statunitense, che introduce ingenti sussidi per i veicoli elettrici costruiti negli Usa, molte aziende potrebbero voler spostare la produzione oltreoceano. Ed è quello che hanno pensato in molti quando il sindacato IG Metall, a seguito di un vertici straordinario del consiglio di fabbrica nello stabilimento di Colonia, in Germania, ha fatto sapere che Ford taglierà 3.200 posti di lavoro in tutta Europa, anche se la maggior parte dei tagli saranno concentrati proprio in Germania. Secondo il sindacato tedesco sono a rischio il 65% dei centri europei di sviluppo e ricerca e il 20% degli addetti amministrativi.

Ad influire sulla decisione di riportare negli Usa gran parte del lavoro di sviluppo potrebbero esserci anche la messa al bando stabilita in sede comunitaria dei propulsori a scoppio, diesel e benzina, a partire dal 2035 e il costo crescente dei materiali per le batterie dei veicoli elettrici.