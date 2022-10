Fondo Nazionale Abitare Sostenibile: da CDP fino a 1 miliardo per social, student e senior housing

Il Fondo Nazionale Abitare Sostenibile nasce con l’obiettivo promuovere la rigenerazione urbana attraverso la creazione di nuovi spazi da dedicare ai settori dell’istruzione e della ricerca

Promuovere la rigenerazione urbana creando nuovi spazi da dedicare ai settori dell’istruzione e della ricerca. Sono questi i principali obiettivi dei futuri interventi del Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile (FNAS), promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e gestito da CDP Immobiliare SGR, in coerenza con il Piano Strategico 2022-2024 e, in particolare, con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative a infrastrutture sociali.

Per raggiungere questi obiettivi il Gruppo punta a sviluppare il modello già applicato nel social housing attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) che, con una dotazione di capitali pazienti di circa 2 miliardi di euro provenienti dalla Cassa e da investitori istituzionali ed enti previdenziali, ha attivato complessivamente 3 miliardi di investimenti per realizzare circa 19mila abitazioni sociali e 7mila posti letto per studenti fuori sede in tutta Italia.

Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e Amministratore Delegato di CDP Immobiliare SGR, ha sottolineato: “L’obiettivo è di stimolare le SGR a candidare progetti contraddistinti da sostenibilità finanziaria e in grado di generare un impatto positivo e misurabile sul territorio, con un focus sull’inclusione sociale”.

Il Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile

Il FNAS intende integrare e rinnovare lo stesso modello promuovendo interventi immobiliari fino ad 1 miliardo di euro caratterizzati da un elevato impatto sociale sul territorio e focalizzati sulle “3 S dell’abitare sostenibile: social, student e senior housing. I futuri progetti avranno l’obiettivo di fornire una risposta concreta alle nuove tendenze sociali emerse in Italia e relative a: evoluzione demografica della popolazione, trasformazione delle strutture familiari e aumento delle disparità socioeconomiche e territoriali.

La sollecitazione di mercato promossa da CDPI SGR, spiega una nota, si rivolge a gestori di fondi immobiliari specializzati nella promozione di infrastrutture sociali per l’abitare, quali residenze per studenti e per anziani, soluzioni di social e smart housing per le famiglie e strutture da dedicare a formazione, ricerca e innovazione.

Il FNAS, strutturato come fondo di fondi e con un commitment potenziale fino a 500 milioni da parte di CDP, è finalizzato a realizzare le proprie iniziative attraverso fondi specializzati già operativi o di nuova istituzione. Il FNAS, inoltre, punterà ad attrarre ulteriori risorse finanziarie con l’obiettivo di massimizzare l’impatto del proprio intervento, coinvolgendo investitori istituzionali di matrice nazionale e risorse comunitarie dedicate alle infrastrutture sociali.