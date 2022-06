Fondazione Tim dona 2 milioni di dollari all’Oms per aiutare i rifugiati ucraini

Fondazione Tim ha deliberato una donazione da 2 milioni di dollari alla popolazione colpita dalla crisi umanitaria in Ucraina

Fornire un aiuto immediato al popolo ucraino. Con questo obiettivo la Fondazione Tim, presieduta da Salvatore Rossi e guidata dal direttore generale, Giorgia Floriani, ha deliberato una donazione da 2 milioni di dollari (circa 1,9 milioni di euro) a favore del programma dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) “People’s Health Movement” per la salute dei migranti e dei rifugiati. Nel percorso che ha portato a questa decisione, fondamentale è stato il confronto con Santino Severoni, Direttore del Programma presso la sede dell’Oms a Ginevra.

Fondazione Tim e Oms a sostegno dell’Ucraina: il programma

In particolare, si legge in una nota, il programma prevede il coordinamento della risposta sanitaria globale all’emergenza sanitaria connessa con il conflitto in Ucraina e vede la partecipazione degli Stati membri europei, delle agenzie delle Nazioni Unite, della Croce Rossa e di numerose organizzazioni no-profit. L’obiettivo è fornire supporto ai sistemi sanitari di tutti i paesi limitrofi per gestire i flussi della popolazione colpita dalla guerra, per garantire ai rifugiati i test e le vaccinazioni Covid-19, nonché le più appropriate cure mediche.

“Fondazione Tim si è resa in tempi brevi pronta a dare il proprio supporto ad una Organizzazione sempre in prima linea in situazioni emergenziali di tutela della salute, che vuole essere un supporto immediato e altresì un aiuto nel medio lungo periodo ad una realtà già fragile”, ha detto Floriani.