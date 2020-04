Fondazione Pirelli Educational ancora più Digital

Tre nuovi percorsi tematici promossi dalla Fondazione Pirelli Education per gli studenti della scuola primaria e secondaria

Fondazione Pirelli è a fianco del mondo della scuola in questo delicato momento in cui è necessario accelerare il processo di trasformazione digitale della scuola italiana per rispondere ai bisogni educativi degli studenti. Fondazione Pirelli Educational, il progetto rivolto alle scuole che dal 2013 porta ogni anno in Fondazione Pirelli oltre 3000 ragazzi a conoscere la storia e la cultura d’impresa di Pirelli, si trasforma e diventa ancora più “Digital” per poter supportare le scuole attraverso la creazione e la condivisione di contenuti digitali ad uso di insegnanti e studenti.

In particolare sono stati predisposti tre percorsi tematici, corredati da una breve “guida all’utilizzo”, a partire dai contenuti che Fondazione Pirelli già veicola con il suo programma didattico ogni anno scolastico e che saranno inviati nei prossimi giorni agli insegnanti delle scuole/istituti di tutta Italia e a chi ne farà direttamente richiesta.

Tutti i percorsi, scaricabili e condivisibili con gli studenti, sono strutturati in momenti frontali, video, podcast, immagini commentate, letture di approfondimento, ascolti musicali, attività creative. I diversi contributi possono essere veicolati dagli insegnanti agli studenti attraverso le piattaforme di condivisione già in uso da parte dei docenti. Gli insegnanti possono così decidere in maniera autonoma se condividere con gli studenti il percorso completo, se dividere gli elementi che lo compongono in “puntate” o se utilizzare solo alcuni elementi.

Per le scuole primarie è presentato il mondo della gomma naturale, la sua provenienza, le sue caratteristiche, i suoi usi, con una particolare attenzione al pneumatico. I bambini potranno poi vedere e ascoltare le storie nate dalla fantasia di grandi artisti che si sono lasciati ispirare da questo materiale, dal poeta salernitano Alfonso Gatto a Bruno Munari, inventore per Pirelli del gatto Meo Romeo in gommapiuma.

Con gli studenti delle scuole secondarie di I grado si parla delle più importanti innovazioni introdotte da Pirelli nell’ambito della scienza e tecnologia attraverso un percorso che affronta anche la robotica digitale e le trasformazioni del mondo della produzione industriale.

Ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado, sono raccontati alcuni aspetti della sostenibilità che riguardano l’ambiente ma anche la nostra economia e società. Dai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dagli Stati Membri delle Nazioni Unite alla catena di fornitura della gomma naturale.

Per tutte le fasce di età l’attività finale è costituita da una visita virtuale alla Fondazione Pirelli tramite fondazionepirelliexperience, navigabile sul sito fondazionepirelli.org, che permette a bambini e ragazzi di entrare negli spazi della Fondazione Pirelli per cercare e vedere anche da casa documenti, fotografie, bozzetti dell’Archivio Storico Pirelli, in una vera e propria esperienza immersiva.