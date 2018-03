Fondazione Golinelli per Bologna Children’s Book Fair

In occasione del Children’ Book Fair e BOOM! Crescere di Bologna, la Fondazione Golinelli organizza workshop, laboratori e percorsi espositivi per il pubblico e per le scuola

Da lunedì 26 a giovedì 29 marzo (ore 9>16), in occasione di Bologna Children’s Book Fair e BOOM! Crescere nei libri, Fondazione Golinelli organizza laboratori, workshop e percorsi espositivi per il pubblico e per le scuole, in collaborazione con Griffo, la grande festa delle lettere, progetto multidisciplinare che narra e celebra la storia dell’inventore bolognese e l’importanza delle lettere.

PROGRAMMA PER IL PUBBLICO

da martedì 20 a venerdì 23 e da lunedì 26 a giovedì 29 marzo, ore 10 > 17.30 | percorso espositivo Il design si fa gioco Esposizione di libri, oggetti e giochi didattici che esplorano tutte le potenzialità compositive e cromatiche di segni, forme e lettere per stimolare la sperimentazione, la ricerca e la curiosità. Da una selezione di progetti editoriali di Mauro Bellei. Per chi: tutti (consigliato a ragazzi, genitori, insegnanti, curiosi)

martedì 27 marzo, 17.30 > 19 | incontro e spettacolo Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate Le biografie di 15 scienziate per raccontare i volti della scienza al femminile provenienti da diverse aree del mondo. Le autrici, Vichi De Marchi e Roberta Fulci, con Chiara Segré e Ilaria Francica, ci parlano di queste donne speciali, delle loro scoperte e di come hanno cambiato la storia. A seguire, uno show di scienza mix… tutta al femminile! In collaborazione con Editoriale Scienza Per chi: tutti (consigliato a bambini e ragazzi dai 10 anni, insegnanti, educatori, genitori, curiosi)

mercoledì 28 marzo, ore 18.15 > 19.30 | incontro M’incavolo. La rabbia e altre emozioni Ne parlano Manuela Trinci, studiosa di letteratura per l’infanzia, saggista e psicoterapeuta infantile, e Federico Taddia, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, autore della rubrica “M’incavolo. Le emozioni spiegate a mio figlio” su Domenica de Il Sole 24ore. Al centro dell’incontro le emozioni dei bambini e le modalità con cui gli adulti possono aiutarli ad esprimerle e governarle. Per chi: tutti (consigliato a genitori, insegnanti, curiosi).

mercoledì 28 marzo, ore 17.30 > 19.30 | attività e laboratori Pimpa e Olivia Paperina Lettura animata ispirata alle storie scritte da Francesco Tullio Altan. Ideazione e sceneggiatura di Giorgio Scaramuzzino. Con Caterina Paolinelli, attrice e voce narrante. A cura di Franco Cosimo Panini. Per chi: 3>5 anni (è richiesto 1 accompagnatore) | Durata: 40’ | Repliche: 17.30 e 18.30

Illustrazione in scena. Immaginare, illustrare, rappresentare: durante l’attività un simpatico ed originale personaggio accompagna i bambini nella creazione di una storia, improvvisata poi in un teatrino mobile. Laboratorio ispirato ai lavori e ai giochi didattici di Mauro Bellei. Per chi: 6>7 anni | Durata: 2h

Sì, stampiamo! Lettere da toccare, colorare e stampare. Scopriamo, giocando, l’antica tecnica della stampa manuale con i caratteri mobili in legno, inchiostri atossici, torchi e tirabozze. A cura di Officina Typo. Per chi: 8>10 anni | Durata: 2h

Raccontare la scienza – laboratorio di scrittura scientifica Sai trovare una notizia su internet? Sai valutare se è vera o falsa? E soprattutto, sapresti scrivere un articolo scientifico da pubblicare in un giornale web? Armati di pc e di giornali, i ragazzi simulano una vera e propria redazione giornalistica! In collaborazione con lo scrittore scientifico Francesco Martinelli e con Focus Junior. Per chi: 11>13 anni | Durata: 2h

giovedì 29 marzo, 17.30>18.30 | incontro Fiabe e miti. Incontro con Giusi Quarenghi Giusi Quarenghi è autrice di albi illustrati, racconti, filastrocche, storielle, testi di divulgazione, sceneggiature, romanzi. L’incontro metterà a fuoco l’importanza e la possibilità di una quotidiana lingua poetica con i nostri bambini, sia a scuola che a casa. In collaborazione con Franco Cosimo Panini. Per chi: tutti (consigliato a genitori ed educatori)

giovedì 29 marzo, 17>19| laboratori

Un albo di robot. Una giovane illustratrice e un tutor scientifico accompagnano i bambini in un percorso tra robotica, programmazione e illustrazione. A cura di e con l’illustratrice Chiara Spinelli. Per chi: 3>6 anni | Durata: 2h

Scrivere programmando. I partecipanti si cimentano nella programmazione dei robottini su ruota per scrivere il proprio nome in modo creativo e originale. Per chi: 6>7 anni | Durata: 2h

Ideogrammi digitali. La scrittura cinese è uno dei più antichi esempi di linguaggio scritto della storia e conserva, tuttora, un fascino misterioso legato al significato e alla forma dei segni che lo compongono. Attraverso HP Sprout, potente postazione multimediale in grado di convertire agilmente analogico e digitale, sarà possibile giocare con alcuni pittogrammi cinesi e imparare a riprodurli, a conoscerne il significato, quindi a creare una videostoria animata. Per chi: 11>13 anni | Durata: 2h

INFORMAZIONI INCONTRI E PERCORSI ESPOSITIVI: gratuiti previa prenotazione

LABORATORI: 5€ a partecipante

CONTATTI: 051.024209; eventi@fondazionegolinelli.it

Iscrizioni aperte da venerdì 9 marzo 2018