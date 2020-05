Fisioterapia a casa: nuova guida su FIRST Tutorial

Su uno dei portali verticali di FIRSTonline c’è un tutorial specifico sulla fisioterapia “a distanza”, senza la manipolazione diretta di un professionista

Ginnastica a casa, ma anche fisioterapia di base. Ai tempi del coronavirus, anche l’attività fisica può (e deve) trovare nuovi spazi vitali e nuove metodologie, regalandoci qualche ottima indicazione per il futuro. Semplici esercizi di fisioterapia possono essere assai utili per una serie infinita di situazioni: dalla prima riabilitazione dopo un ricovero ospedaliero alla necessità di fronteggiare, appunto, un periodo di isolamento mentre le palestre e i campi sportivi sono ancora chiusi.

FIRST Tutorial vi ha già proposto una guida alla ginnastica da fare a casa, con una serie di video-esercizi che vengono aggiornati e arricchiti progressivamente. Ora vi offre un tutorial specifico sulla fisioterapia “a distanza”, senza la manipolazione diretta di un professionista. A cui però bisogna sempre rivolgersi per concordare l’esatta tipologia e progressione dei nostri esercizi, per trarne il massimo beneficio evitando sforzi e movimenti non adatti alla nostra condizione.

Bene il “fai da te” tra le mura di casa, ma sarà comunque il medico o il fisioterapista ad aiutarci a confezionare il mix più adatto a voi, calibrando comunque le attività rispetto al nostro stato fisico, alle nostre caratteristiche neuromotorie e alle nostre eventuali patologie.