Fisco e ristrutturazioni: Cdp lancia i “Bonus edilizi”

Si tratta di tre soluzioni pensate soprattutto per le Pmi attive nel settore energetico e in quello edilizio – L’obiettivo è aiutarle a beneficiare della fiscalità di vantaggio varata di recente dal Parlamento

Cassa Depositi e Prestiti lancia i “Bonus Edilizi“, un’offerta di tre nuove soluzioni per supportare le imprese italiane energetiche e di costruzioni, ma anche gli enti pubblici. L’obiettivo è “favorire il più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico – spiega Cdp – rispondendo alle esigenze di risorse finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa”.

Il primo dei tre prodotti si chiama “Cessione del credito” ed è una soluzione dedicata a imprese ed enti pubblici che “permetterà, beneficiando della capienza fiscale di Cdp, di cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia”.

Il secondo prodotto è “Anticipo di liquidità”, che prevede “finanziamenti diretti dedicati alle Imprese per rispondere alle esigenze finanziarie funzionali all’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico rientranti nelle agevolazioni fiscali previste dal decreto Rilancio. Questa linea di credito è dimensionata in funzione dei contratti acquisiti e del merito creditizio dell’impresa ed è rimborsabile anche con la cessione dei crediti di imposta”.

Infine, il “Prestito Edilizio”: si tratta di un prestito garantito dall’ente territoriale di riferimento che assicura la copertura finanziaria degli investimenti su cui si può beneficiare del “Superbonus“, nonché di quelli strumentali, connessi e/o accessori. “Questa soluzione prevede la possibilità per i soggetti finanziati di cedere a Cdp il credito d’imposta maturato sui suddetti investimenti – prosegue la nota – ai fini dell’estinzione anticipata, parziale o totale, senza oneri, dello stesso. Cdp, inoltre, secondo modalità già avviate con altre Pubbliche Amministrazioni, può fornire agli enti che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) servizi di consulenza tecnica e finanziaria nell’ambito del processo di programmazione e realizzazione degli investimenti”.

Secondo Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp, i bonus edilizi rappresentano “un aiuto concreto che la Cassa mette a disposizione per sostenere la ripartenza di comparti produttivi cruciali dal punto di vista economico e occupazionale, ma provati dall’emergenza Covid-19, e per accelerare lo sviluppo infrastrutturale dei territori”.