FIRSTonline: oltre 2 milioni di visite a settembre con un forte impulso dagli Usa. I cinque pezzi più letti

Per la prima volta gli utenti unici di FIRSTonline basati negli USA sorpassano quelli in Italia – La proiezione internazionale è sempre più determinante nella crescita delle visite e degli utenti grazie anche alla traduzione simultanea dei testi nelle 16 lingue più parlate al mondo

Settembre d’oro per FIRSTonline che ha superato i 2 milioni di visite, al netto degli utenti dei suoi social network, tornando ai massimi di due anni fa. Oltre 1 milione e 700 visite sono avvenute direttamente sul nostro sito mentre altre 306 mila visite sono state registrate sui testi di FIRSTonline pubblicate da Msn.it, il portale di Microsoft in Italia a cui FIRSTonline è legato da una partnership editoriale. In netta crescita anche gli utenti unici di FIRSTonline che a settembre, sulla base delle rilevazioni di Google Analytics, sono stati 797.685, di cui 203 mila negli Usa e 127.450 in Italia, seguiti via via da Turchia, Spagna e Tailandia e da tutti gli altri Paesi: per la prima volta gli utenti di FIRSTonline negli Stati Uniti sorpassano quelli in Italia.

Determinante nel balzo in avanti di visite e utenti unici è stata la nuova proiezione internazionale di FIRSTonline che si è basata su due novità: la prima è rappresentata dalla piattaforma di Intelligenza artificiale imperniata su reti neurali che permette la traduzione simultanea e gratuita dei testi del sito nelle 16 lingue più parlate nel mondo e la seconda è costituita dal fatto che FIRSTonline è stata classificata come fonte di Google News in lingua inglese.

FIRSTonline: I 5 articoli più letti a settembre

La nuova dimensione internazionale apre nuovi scenari e permette all’informazione di FIRSTonline di arrivare più direttamente non solo in Europa e negli Stati Uniti ma in Asia, in America Latina e nel mondo arabo. Oltre ai classici servizi di economia, di Borsa e finanza e di politica, ai quali dal 7 ottobre si affiancherà ogni sabato la Guida alla Finanza realizzata con REF Ricerche e con il contributo di Allianz Bank, rilevante è stato anche il contributo di visite e utenti generato dai servizi di Food, di Arte e di calcio.

A settembre i 5 articoli più letti sono risultati quello su IT-alert, quello sul BTP Valore, quello in inglese sugli scioperi aerei, quello sullo slittamento della vendita delle filiali europee di Electrolux e quello sul film su Oppenheimer e la costernazione dei giapponesi.

I risultati di settembre sono la gradita conferma della crescente fiducia dei lettori italiani ed esteri che dimostrano di apprezzare un web journal come FIRSTonline che combatte ogni giorno le fake news e la banalizzazione dell’informazione avendo fin dall’inizio fatto dell’indipendenza, della affidabilità, della competenza professionale, della qualità e della creatività i tratti inconfondibili della propria identità.