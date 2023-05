FIRSTonline compie 12 anni e si legge in 14 lingue: il sogno di parlare al mondo è realtà

Il 23 maggio 2023 FIRSTonline festeggia il suo dodicesimo compleanno e grazie all’Intelligenza artificiale compie un nuovo salto di qualità offrendo gratis ai lettori di ogni parte del mondo la traduzione in tempo reale di tutti i suoi testi – E’ un cambiamento spettacolare ma la vera sfida resta quella di fare ogni giorno del buon giornalismo

Il 23 gennaio del 2023 è il compleanno di FIRSTonline che festeggia i suoi primi 12 anni di vita. Fin dalla sua nascita, la scommessa di FIRSTonline è stata ed è quella di realizzare un web journal di economia e finanza in grado di portare nella giungla della rete un giornalismo di qualità e di farlo durare nel tempo. Oggi sono in molti a riconoscere a FIRSTonline un’identità inconfondibile fatta di indipendenza, di competenza professionale, di affidabilità, di qualità e di creatività. Se a questo si aggiunge che FIRSTonline è una delle rare testate online con i conti in attivo, che non ha nemmeno un euro di debito, che paga puntualmente tutte le tasse e gli stipendi a tutto il suo personale senza alcuna forma di precariato si può ben dire con qualche orgoglio che la scommessa è stata pienamente vinta.

FIRSTonline traduce in tempo reale i propri testi nelle lingue più parlate al mondo

Ma il compleanno di quest’anno non è un’occasione di autocelebrazione e non è un compleanno di ordinaria amministrazione. E’, al contrario, l’occasione per annunciare che stiamo realizzando un secondo sogno: quello di parlare al mondo. Lo facciamo da qualche giorno con una tecnologia di intelligenza artificiale basata su reti neurali che permette la traduzione in tempo reale e senza costi per il lettore di tutti i nostri testi nelle 14 lingue più parlate al mondo: l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l’arabo, il bengalese, il cinese, l’hindi, l’indonesiano, il giapponese, il portoghese, il rumeno, il russo e il turco. Provare per credere: basta cercare in alto a destra di ogni articolo la striscia delle bandierine e cliccare su quella corrispondente alla lingua desiderata e la traduzione è istantanea e di buona qualità.

A 12 anni dalla nascita di FIRSTonline si avvera il secondo sogno che tutti i giornali e i giornalisti della carta stampata hanno sempre avuto ma non hanno mai potuto vivere: quello di parlare al mondo e di vedere i propri testi circolare non solo nel nostro Paese e nella lingua originaria ma in tutto il mondo e nelle 14 lingue più parlate. Se Internet ha permesso a tutti di realizzare il primo sogno dei giornalisti della carta stampata e cioè quello di pubblicare nel tempo più breve possibile e non più il giorno dopo le notizie raccolte, l’intelligenza artificiale consente ora di far circolare i propri testi in tempo reale in tutte le parti del globo.

FIRSTonline: le nuove tecnologie aiutano ma la vera sfida è fare buon giornalismo

Sono cambiamenti spettacolari che le nuove tecnologie hanno reso possibile ma che non cancellano e non offuscano la vera sfida di FIRSTonline che è e resta quella del buon giornalismo. Le tecnologie sono lo strumento, la qualità dell’informazione è l’obiettivo di ogni giorno.

Fra qualche anno i giornali di carta spariranno e lo diciamo con dispiacere ma la realtà è sotto gli occhi di tutto: le vendite dei giornali calano, i loro bilanci piangono, le nuove generazioni non leggono i giornali di carta e le edicole svaniscono. Il presente e soprattutto il futuro dell’informazione è online. Ma per non far rimpiangere i giornali di carta, l’informazione online deve compiere un eccezionale salto di qualità non solo per eliminare le fake news ma per combattere l’omologazione, la banalizzazione, l’approssimazione, il conformismo, la religione dei clic e quella del SEO. Il buon giornalismo è la più appassionante sfida dell’informazione online di oggi e di domani e su questa strada i lettori sanno che FIRSTonline c’è e ci sarà.