Finecobank: utili e ricavi record nel 2021, dividendo da 0,39 euro

Il 2021 si è chiuso con un utile netto di 349 milioni e ricavi pari a 804,5 milioni. Foti: “Crescita robusta”. Il titolo corre dopo i conti

La stagione delle trimestrali continua con Finecobank che ha chiuso il 2021 con ricavi e profitti da record. Risultati che hanno galvanizzato il titolo della terza banca italiana per capitalizzazione di Borsa, con le azioni che a metà pomeriggio salgono del 3,12% a 15,725 euro.

Il 2021 di Finecobank

Lo scorso anno l’istituto guidato da Alessandro Foti ha registrato ricavi pari a 804,5 milioni di euro, in rialzo del 7,4% rispetto all’esercizio precedente. Il margine finanziario è lievemente salito a 280 milioni, rispetto ai 279,7 milioni del 2020, grazie ai profitti dalla gestione della Tesoreria, che hanno controbilanciato la flessione del margine d’interesse causata principalmente dalla discesa dei tassi d’interesse di mercato, ha spiegato la banca in una nota.

In forte crescita le commissioni nette, aumentate del 18,8% a 450,8 milioni grazie soprattutto alle commissioni relative all’area Investing (+29,9%) e all’area Banking (+43,9% 49,2 milioni ), mentre le commissioni nette relative all’area Brokerage sono state pari a 126,2 milioni, in calo del -5,4% a causa principalmente della minore volatilità nel 2021 rispetto ai picchi registrati nel 2020.

Nel 2021 l’utile netto è stato pari a 349,2 milioni, in crescita del 7,6% rispetto al 2020.

In virtù dei risultati raggiunti, il cda di Finecobank ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 39 centesimi per azione. “La proposta sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il giorno 28 aprile 2022”, fa sapere la società in una nota. Il pagamento della cedola è previsto per il 25 maggio 2022, con stacco due giorni prima.

Finecobank nel IV trimestre

Prendendo in considerazione il solo IV trimestre del 2021, i ricavi sono aumentati del 7,3% sul trimestre precedente e del 18% sull’anno, arrivando a quota 207,6 milioni, mentre il margine finanziario è sceso a 62,9 milioni, in ribasso del 9,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,9% rispetto al IV trimestre del 2020. Le commissioni nette sono state pari a 126,4 milioni, (+14,8% trimestrale e +36,5% a/a), con un aumento che ancora una volta deriva dall’ottima performance dell’area Investing (82,3 milioni, +15,3% e +42,4%). Il risultato di gestione è stato pari a 136,3 milioni, in rialzo del 3,2% rispetto al trimestre precedente e del 25,3% rispetto al quarto trimestre 2020.

L’utile lordo trimestrale è stato pari a 131,4 milioni, in rialzo del 30,2% sul trimestre precedente e del 17,1% su base annua, a fronte di un utile netto pari a 91,9 milioni, (+26,7% e +17,5%).

Patrimonio e raccolta

A fine 2021 il patrimonio netto contabile consolidato è risultato pari a 1,726 miliardi, con un incremento di 39,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2020, riconducibile principalmente all’utile, al netto del pagamento dei dividendi relativi all’esercizio 2019-2020 (323,2 milioni) e dell’ammontare delle cedole degli strumenti AT1 emessi da FinecoBank pagate nell’anno, che hanno determinato una riduzione del patrimonio netto di 19,8 milioni. Il CET1 ratio era al 18,80% al 31 dicembre 2021 rispetto al 18,37% al 30 settembre 2021 e al 28,56% al 31 dicembre 2020. Il Tier 1 ratio e il Total capital ratio risultano pari a 29,63% al 31 dicembre 2021 rispetto al 29,29% al 30 settembre 2021 e al 41,68% al 31 dicembre 2020.

Al 31 gennaio 2022 la raccolta netta si è attestata a 673 milioni di euro a fronte degli 1,4 miliardi di dicembre 2021 e agli 890 milioni di gennaio 2021. L’asset mix del primo mese del 2022 vede la componente gestita a 329 milioni (pari a circa metà del totale), l’amministrata a 340 milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a 4 milioni.

“Fineco archivia il 2021 con una crescita molto robusta, con utile e ricavi record. Risultati che confermano un ulteriore cambio di passo nel nostro percorso di crescita, rafforzato dall’efficacia e dalla solidità del nostro modello di business, in grado di affrontare ogni fase di mercato”, ha commentato il Ceo Alessandro Foti, ricordando che la società ha sviluppato una serie di iniziative volte a stimolare i clienti con strategie di investimento efficienti, innovative e di lungo periodo per investire la liquidità”.

“A questo – ha continuato il manager – si aggiunge il grande contributo di Fineco Asset Management che anche nel 2021 ha accelerato il suo percorso di crescita con un’ampia offerta di soluzioni di investimento e con risultati importanti”.