FinecoBank: “Utili a 198 milioni, record sui 9 mesi”

Crescono anche i ricavi e la raccolta – L’ad Foti: “Fineco Asset Management continua a crescere”

FinecoBank chiude il periodo gennaio-settembre con il miglior risultato di sempre sui primi nove mesi dell’anno. L’utile netto rettificato ha raggiunto infatti quota 198,1 milioni, in crescita del 10,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato esclude i contributi per 4,4 milioni lordi allo Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (1,6 milioni nei primi nove mesi del 2018). Il risultato netto contabile sale del 9,8% a 195,2 milioni.

Nel solo terzo trimestre l’utile rettificato è cresciuto del 13,3%, a 60,8 milioni.

Il consensus sui nove mesi era per un utile netto a 194 milioni mentre sui tre mesi era a 59,9 milioni di euro.

Tornando ai nove mesi, i ricavi sono saliti del 5,2% a 489 milioni, a fronte di costi operativi per 185,2 milioni (+1,3%), per un rapporto cost/income sceso al 37,9%.

Sul versante patrimoniale, il coefficiente Cet1 consolidato è pari al 17,37% (dal 17,84% di fine giugno).

Quanto alla raccolta, nei primi nove mesi del 2019 sono stati acquisiti 87.467 nuovi clienti. Il numero dei clienti totali è di circa 1.338.000, in crescita del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Fineco chiude i primi 9 mesi dell’anno con ottimi risultati, ottenuti senza aumentare il profilo di rischio della banca – commenta l’ad Alessandro Foti – e con una crescita importante in tutte le aree di business che conferma ancora una volta la capacità di generare un flusso di ricavi ben diversificato e bilanciato. In un periodo di forte attenzione al tema della liquidità, il risparmio gestito resta uno dei focus di crescita e di sviluppo piu’ importanti per Fineco: a questo contribuisce l’impegno costante per la trasparenza, come dimostra l’apprezzamento per la rendicontazione Mifid chiara e immediata”.

Foti evidenzia in particolare “i risultati in continua crescita, mese dopo mese, di Fineco Asset Management: l’offerta di soluzioni di investimento sempre più evolute, quali il lancio di fondi di decumulo e di fondi multitematici, si concilia perfettamente con la capacità della nostra rete di seguire con la massima rapidità ed efficacia le esigenze della clientela”.

Intorno alle 16 il titolo in Borsa di FinecoBank guadagna l’1,3%, a 10,82 euro.