FinecoBank lancia nuovo mutuo, flessibile e personalizzato

Si chiama Mutuo Remix il nuovo prodotto lanciato da Fineco che consente di optare per il mutuo flessibile e poi stabilizzarlo, senza costi aggiuntivi, gradualmente in mutuo a tasso fisso operando direttamente online

FinecoBank lancia un nuovo mutuo flessibile e personalizzato. Si chiama “Mutuo Remix” e consente ai clienti di personalizzare il tasso, scegliendo “la miglior combinazione di tasso fisso e variabile in base

alle proprie esigenze, e di modificarla successivamente” precisa la banca in un comunicato.

L’offerta è rivolta ai clienti che intendono avvalersi della convenienza dei tassi variabili senza tuttavia rinunciare alla possibilità di garantirsi in futuro una stabilizzazione della rata traverso un aumento della componente fissa, ogni volta del 10%, fino al 100%.

La combinazione è effettivamente innovativa e FincecoBank la presenta come la prima di questo genere in Italia. Entrando più nel dettaglio, la banca spiega che “il cliente potrà modificare gratuitamente la combinazione dei tassi del “Mutuo Remix” a partire dal primo anno di erogazione, aumentando ogni volta che si vuole e in totale autonomia la componente fissa”.

Tutte le operazioni possono essere fatte online, tramite l’area riservata del sito, dove un’apposita icona consente di visualizzare in diretta la simulazione della nuova rata. Il Remix, infine, è disponibile sia per l’acquisto prima e seconda casa che per le altre finalità previste per i mutui: surroga, liquidità, rifinanziamento o sostituzione. La nuova tipologia di mutuo “va nella direzione di semplificare la vita della clientela di Fineco di fronte alle scelte di natura finanziaria, soprattutto in una fase delicata come la richiesta di un mutuo”, è il commento di Marco Briata, Responsabile Prodotti FinecoBank