Fineco, prestiti a valutazione istantanea anche via app

FinecoBank porta il suo servizio di prestiti personali a valutazione istantanea anche sull’app, aggiungendo un tassello alla multicanalità della propria offerta.

Il servizio, disponibile con l’ultima versione dell’app per iPhone e smartphone Android, permette di richiedere anche dal canale mobile un “Prestito Personale” con valutazione istantanea, conoscere l’esito direttamente sull’app e ricevere in pochi secondi l’accredito dell’importo sul conto corrente, anche il sabato e la domenica. Il tutto senza la necessità di fornire alla banca alcuna documentazione, nemmeno quella reddituale.

La sezione Prestiti dell’app è inoltre sincronizzata con l’Area Privata del conto Fineco, permettendo al cliente di visualizzare dal proprio smartphone anche il piano di rimborso dei prestiti in corso.

L’area Credit della Banca si arricchisce inoltre con la nuova offerta finalizzata al consolidamento di prestiti, una soluzione totalmente digitale, per quei clienti che volessero trasferire in Fineco il prestito in essere presso un altro istituto e richiedere anche liquidità aggiuntiva per finanziare nuovi progetti.

Fino a 30 mila euro in 72 rate senza costi di istruttoria: se è necessario estinguere prestiti presso altri istituti, ci pensa Fineco.