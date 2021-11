Fineco: in rialzo utili e ricavi, gestito più che triplicato

La Banca ha raccolto 7,9 miliardi nei primi nove mesi del 2021, trainati dal risparmio gestito. Le masse del private aumentano del 33,4% a 45,9 miliardi, su un totale di 103,6 miliardi

Nuovo record per FinecoBank. La società ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto pari a 257,2 milioni di euro, in aumento del 4,4% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2020 (che era stato il miglior risultato di sempre). Questo ottimo risultato è stato raggiunto nonostante i maggiori contributi sistemici pari a -37,7 milioni di euro (-28,9 milioni nei primi nove mesi 2020). Anche i ricavi in netto miglioramento, con una crescita del +4,1%, si attestano a 596,9 milioni di euro trainati dall’Investing (+25,1%) per via dell’effetto dei volumi del risparmio gestito e del miglior contributo di Fineco Asset Management. Sulla scia dei conti, il titolo ha raggiunto un nuovo massimo storico nella giornata di martedì 9 novembre, pari a 17,51 euro, per poi scendere a 17,01 (-0,27%).

Sempre nei primi nove mesi del 2021 la raccolta raggiunge quota 7,9 miliardi (+23,8%), “confermandosi solida, di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo”, lo riferisce la stessa società in una nota. L’asset mix vede la componente gestita attestarsi a 5,4 miliardi (+107,5%) e quella amministrata a 1,6 miliardi (-43%), mentre la raccolta diretta è stata pari a 0,9 miliardi (-7,7%). Solo nel mese di ottobre la raccolta è stata pari a 903 milioni, (+22,2% sullo stesso mese 2020) con il gestito a 501 milioni, più che triplicato anno su anno. I ricavi stimati del brokerage nel mese sono di 16 milioni.





Il totale delle attività finanziarie, al 30 settembre 2021, ha raggiunto i 103,6 miliardi, in aumento del 21,8% rispetto a settembre 2020. In particolare, i TFA riferibili alla clientela nel segmento private banking si attestano a 45,9 miliardi, in aumento del 33,4%. Al 30 settembre i finanziamenti alla clientela di FinecoBank erano pari a 5,62 miliardi di euro, in crescita del 24,2% rispetto al dato di inizio anno e del 30,2% rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono stati acquisiti 86.938 nuovi clienti, in salita del 30,7%. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2021 si attesta a 1.414.788.

“Chiudiamo i primi nove mesi dell’anno con risultati in forte crescita, che confermano la solidità della banca e ancora una volta la forza del modello di business ben diversificato e sostenibile – ha commentato Alessandro Foti, Ad e direttore generale di FinecoBank -. In un contesto che vede proseguire l’accelerazione della digitalizzazione in tutti gli ambiti della società, il dna tecnologico che dalla sua nascita contraddistingue Fineco pone la nostra piattaforma integrata in una situazione ideale per offrire la risposta più efficace a una clientela sempre più interessata a investire. Infine, i dati di raccolta di ottobre proseguono il trend di crescita robusta con un grande slancio del risparmio gestito, evidenziando la capacità dei nostri professionisti di incontrare le esigenze di pianificazione dei clienti con soluzioni evolute e innovative”.