Filantropia: aste biennali di Whisky per sostenere giovani svantaggiati

The Distillers’ Charity e Sotheby’s annunciano una partnership di sei anni per ospitare tre aste biennali di whisky scozzesi ultra rari e unici ed esperienze sotto il nome di “The Distillers One of One”

La prima asta One of One di Distillers – comprendente lotti unici e irripetibili appositamente creati e donati dalle principali distillerie di Scotch Whisky – si svolgerà al Barnbougle Castle, alla periferia di Edimburgo, venerdì 3 dicembre 2021. saranno oltre 40 lotti, che metteranno in mostra l’eccellenza nell’artigianato, l’innovazione e il valore di Scotch Whisky, con stime che vanno fino a £ 250.000.

The Distillers’ Charity è il braccio filantropico di The Worshipful Company of Distillers. I proventi dell’asta One of One andranno a beneficio di un fondo, creato da The Distillers’ Charity, che si concentra sul sostegno ai giovani svantaggiati in Scozia, trasformando le loro possibilità di vita e consentendo loro di creare un cambiamento positivo nelle loro vite e comunità. Lavorando con partner di beneficenza, tra cui The Prince’s Foundation, che offre programmi di istruzione e formazione, lo Youth Action Fund offrirà ai giovani l’opportunità di sviluppare abilità di vita, scoprire i propri valori ed essere pronti per il lavoro.

Jonathan Driver, Master di The Worshipful Company of Distillers, ha dichiarato: “I nostri legami con l’industria del whisky scozzese sono stati inestimabili nella creazione di questa vendita storica e la generosità dimostrata è stata travolgente. Attraverso lo spettro del settore, dagli indipendenti alle aziende a conduzione familiare e globali, ci siamo uniti in uno sforzo collettivo per sostenere i giovani di oggi in Scozia attraverso la formazione pratica e l’istruzione. Siamo inoltre lieti di avere Sotheby’s a bordo per aiutare con la nostra missione filantropica che avrà benefici di vasta portata per i decenni a venire”.

Jamie Ritchie, Worldwide Head di Sotheby’s Wine and Spirits, ha commentato: “Lavorando a stretto contatto con The Distillers’ Charity e The Worshipful Company of Distillers, sfrutteremo le nostre conoscenze e competenze nell’ospitare le aste per creare una serie regolare di vendite che non solo brilleranno una luce sull’industria del whisky scozzese, ma anche raccogliere fondi preziosi per sostenere i giovani svantaggiati in Scozia”.