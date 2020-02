Fideuram, utile al record storico: oltre 900 milioni

Il 2019 è stato un esercizio positivo per Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha raggiunto anche il record della masse amministrate, a 242,7 miliardi (+14%).

Un 2019 da incorniciare per Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con molti risultati in sensibile crescita rispetto all’esercizio precedente. Partiamo dall’utile netto, che non era mai stato così alto: supera i 900 milioni, arrivando a 906 milioni (+9%), e anche le masse amministrate sono arrivate nell’ultimo anno solare al livello record di 242,7 miliardi di euro (+14%), grazie ad una raccolta netta che ha sfiorato gli 11 miliardi (+7%). In particolare, è stato un vero e proprio boom quello della raccolta netta di risparmio gestito, che si è attestata a 4,6 miliardi, in netta crescita del 28% sull’anno precedente.

Molto positivi anche altri fondamentali finanziari, per il gruppo guidato da Paolo Molesini: le commissioni nette sono salite a 1,747 miliardi, in crescita del 3% rispetto al 2018; il Cost/Income ratio è sceso al 31%, migliorando il già soddisfacente livello del 2018 (32%); la solidità patrimoniale si conferma elevata, ampiamente al di sopra dei requisiti normativi, con un Common Equity Tier 1 ratio al 19,2%. Al 31 dicembre 2019 il numero complessivo dei private banker delle reti risultava pari a 5.834, con un portafoglio medio pro-capite pari a circa 42 milioni (in crescita rispetto ai 36 milioni di inizio anno).

Il margine di interesse, pari a 177 milioni, ha evidenziato un incremento del 14% rispetto allo scorso anno (155 milioni) principalmente grazie alla crescita dei volumi medi investiti sui portafogli proprietari e al ribilanciamento delle scadenze sui depositi di tesoreria. I costi operativi netti, pari a 609 milioni, hanno registrato un contenuto incremento (+3%) rispetto al 2018 (593 milioni). L’analisi di dettaglio evidenzia che le spese per il personale, pari a 356 milioni, hanno registrato un incremento del 2% mentre le altre spese amministrative, pari a 198 milioni, sono risultate sostanzialmente in linea (+1%) con quelle dello scorso esercizio.

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (55 milioni) hanno segnato un incremento di 8 milioni principalmente legato a maggiori costi di locazione immobiliare, ammortizzati ai sensi del principio contabile IFRS16.

“Nel corso del 2019 – ha commentato Paolo Molesini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – abbiamo ottenuto i migliori risultati mai conseguiti da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che confermano l’eccellente qualità del lavoro svolto ogni giorno da private banker, manager, personale di sede e delle società controllate. Il nostro modello di business, basato sulla consulenza professionale e sulla creazione di un rapporto di fiducia di lungo periodo tra cliente e private banker, si dimostra vincente e continua a garantire una crescita di valore sostenibile nel tempo, capace di portare disciplina ai processi di investimento”.

“Continueremo ad investire nella selezione e nella formazione delle nostre reti – Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking – poiché crediamo che sia indispensabile puntare sul costante miglioramento delle competenze, sulla professionalità e sull’innovazione, per anticipare i bisogni e analizzare a fondo le necessità finanziarie e patrimoniali della clientela”, ha aggiunto Molesini, prima di commentare il termine del suo incarico: “Concludo il mio mandato alla guida operativa della Divisione Private al termine di un cammino durato 5 anni, durante i quali ho lavorato con un gruppo di professionisti di livello eccellente. Insieme abbiamo costruito la prima private bank in Italia, rispondendo alle esigenze della clientela più sofisticata ed indirizzando la società su un sentiero di sviluppo che ha visto crescere significativamente il totale delle masse amministrate, da 178,8 miliardi di euro e l’utile, da 582 milioni di euro, di fine 2014″.