Fideuram: masse amministrate e raccolta da record

La private bank del gruppo Intesa Sanpaolo ha registrato un nuovo massimo storico di masse amministrate e la migliore raccolta di sempre nei 9 mesi – L’Ad Corcos: “Siamo un modello di servizio sostenibile capace di generare valore nel tempo”

Raccolta e utili in forte rialzo per Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, società del gruppo Intesa Sanpaolo. Nei primi 9 mesi del 2021 l’azienda guidata da Tommaso Corcos ha registrato 882 milioni di utile netto, con un aumento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2020. Sale a 330,9 miliardi (+9% da inizio anno) il totale delle masse amministrate che segna un nuovo massimo storico.

Record anche nella raccolta netta, con Fideuram che mette a segno i migliori primi 9 mesi di sempre, superando gli 11,9 miliardi (+35%), con flussi netti di risparmio gestito che sfiorano 8,5 miliardi a fronte 2,8 miliardi registrati nei primi nove mesi dello scorso anno. Le commissioni nette segnano un rialzo dell’11% a 1,6 miliardi (+11%).





Andando avanti coi dati, il Common Equity Tier 1 ratio è pari al 17, molto al di sopra dei requisiti normativi, mentre il Cost/Income ratio scende al 33%, in miglioramento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020.

“I risultati presentati oggi testimoniano, ancora una volta, il grande lavoro svolto. Raggiungiamo infatti il nuovo massimo storico di oltre 330 miliardi di euro di masse amministrate, confermandoci la prima private bank del Paese e tra le prime in Europa” ha commentato Tommaso Corcos, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking”

“Con una raccolta netta di oltre 11,9 miliardi di euro in questi primi nove mesi dell’anno, registriamo la miglior performance di sempre. A quest’ultimo risultato ha contribuito l’importante componente del risparmio gestito, grazie all’attività dei nostri professionisti capaci di orientare i risparmiatori verso prodotti e servizi a elevato contenuto strategico, proponendo una gestione equilibrata, differenziata e personalizzata dei loro patrimoni. La nostra solidità patrimoniale, inoltre, si conferma ampiamente al di sopra dei requisiti normativi richiesti. Gli straordinari risultati dimostrano come il nostro sia un modello di servizio sostenibile capace di generare valore continuo nel tempo, grazie alla competenza e alla forza delle nostre reti, in Italia e all’estero”, ha concluso il manager.